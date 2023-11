MPF no Amapá seleciona bacharel em direito para vaga de assessor

Inscrições vão até 13 de novembro. Selecionado será nomeado para cargo em comissão, com lotação em Macapá

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá promove processo seletivo simplificado para preenchimento de uma vaga para cargo em comissão de Assessor Nível II. A vaga é destinada a bacharel em direito e a lotação será na sede da Procuradoria da República no Amapá, em Macapá. Para jornada de trabalho de 40 horas semanais, o cargo prevê remuneração de R$ 5.259,92, acrescida de vantagens e benefícios previstos em lei, e auxílio-alimentação de R$ 1.190. O edital foi publicado na terça-feira (31) no site da instituição: www.mpf.mp.br/ap.

As inscrições ocorrem no período de 6 a 13 de novembro pelo e-mail prap-ps-cc2@mpf.mp.br. No ato da inscrição, os candidatos devem enviar, em formato PDF, currículo acompanhado de documentos digitalizados que comprovem a veracidade das informações prestadas. Cópias do documento de identidade com foto, do CPF, e do certificado de conclusão do curso superior de direito também devem ser encaminhadas no e-mail de inscrição.

A seleção terá quatro fases, conforme o edital. A primeira delas é a análise curricular, que está prevista para ocorrer de 14 a 20 de novembro. Nessa etapa, serão avaliados o conhecimento técnico e a experiência profissional do candidato, por meio da análise de títulos, cursos e outras atividades declaradas. Os candidatos pré-selecionados receberão e-mail de confirmação até 21 de novembro.

Na segunda fase, em 25 de novembro (sábado), os candidatos pré-selecionados passarão por prova discursiva. A questão e as instruções serão encaminhadas por e-mail. Os candidatos terão o prazo de seis horas para encaminhar resposta elaborada, em até 60 linhas, sobre a atuação processual adequada, do ponto de vista do MP, acerca de caso hipotético envolvendo o tema organização criminosa. A resposta deverá ser enviada também por e-mail, em arquivo com formato PDF. A terceira fase do processo seletivo será a investigação social. A quarta e última fase consistirá em entrevista pessoal presencial ou por meio do aplicativo Zoom, a ser agendada individualmente.

Atribuições do cargo – O candidato selecionado poderá atuar, entre outras funções, no assessoramento a membro do MPF, na elaboração de minutas de peças processuais, administrativas e extrajudiciais e na orientação de estagiários. Também poderá ser responsável por inserir dados e utilizar sistemas corporativos, atuar na tramitação e movimentação de processos e procedimentos e executar outras atividades ligadas à formação de bacharel em direito.

Após a convocação, o candidato selecionado deverá apresentar os documentos necessários à investidura no cargo em até cinco dias úteis e estar disponível para início imediato. Esclarecimento de dúvidas ou mais informações podem ser solicitados por meio do endereço eletrônico prap-ps-cc2@mpf.mp.br.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...