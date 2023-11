Senac Amapá oferta atendimentos gratuitos alusivos a campanha Novembro Azul

A ação social oferecerá serviços de beleza, saúde e bem-estar totalmente gratuitos para o público externo e um torneio de bilhar para os colaboradores.

O Senac Amapá realiza ação alusiva ao Novembro Azul, a campanha visa sensibilizar e conscientizar os homens sobre a prevenção e os cuidados com a própria saúde, em especial para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O evento com tema “Novembro Azul: Homem, movimente-se pela sua Saúde e bem-estar”, acontecerá na sede do Senac Macapá, no dia 07/11, das 14h às 20hrs, e contará com atendimentos gratuitos abertos para todos os públicos e um torneio de bilhar exclusivamente para o público interno.

Os serviços gratuitos são ofertados ao público interno e externo, são eles: verificação de pressão arterial, coleta de PSA, massoterapia, corte de cabelo, embelezamento de sobrancelha, barbeiro, limpeza de pele, profilaxia bucal e auriculoterapia.

Os colaboradores poderão ainda, aproveitar uma atividade de lazer exclusiva, a realização de um torneio de sinuca.

A diretora de Educação Profissional, Obde Gadelha fala sobre a realização do evento “Anualmente o Senac participa da campanha do Novembro Azul, e esse ano não poderia ser diferente, estamos com uma vasta programação. O nosso objetivo é incentivar o autocuidado, além de oferecer vários serviços de saúde e bem-estar que estarão à disposição do público interno e externo durante toda a tarde do dia 07 de novembro”, afirma a diretora.

A ação de cunho social é um compromisso do Senac com o bem-estar de seus colaboradores e com o público de modo geral. É uma forma de incentivar e conscientizar a todos sobre os benefícios de cuidar da própria saúde e de um diagnóstico precoce que pode resultar em um tratamento mais eficaz.

Serviço:

Senac Amapá

