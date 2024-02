Estão abertas vagas para a turma do pré-Enem no Prepara Santana

O Programa Municipal de Cursos Preparatórios – Prepara Santana está com vagas abertas para turma com foco no pré-Enem, destinadas aos jovens que buscam uma vaga na universidade.

Os interessados devem realizar as inscrições através do site https://www.even3.com.br/prepara/ até o dia 29/02. Para confirmar a inscrição, os alunos devem comparecer ao Prepara Santana, localizado na Avenida Rui Barbosa, 1101, entre as rruas Salvador Diniz e Ubaldo Figueira – Centro (altos da Clínica Equilibrium), portando documento oficial com foto e comprovante de residência.

A turma de pré-Enem está disponível pela manhã, no período de 7h50 às 11h40, e conta com aulas de biologia, química, geografia geral e do Brasil, língua portuguesa, história geral e do Brasil, redação, literatura, matemática, física e sociologia.

O curso preparatório é gratuito e aberto a toda a população do município de Santana.

Renata Rodrigues

Assessora de Comunicação

Prefeitura de Santana

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...