Volta ao mundo: é possível fazer só falando inglês?

Reconhecido como língua franca, o inglês facilita a comunicação em diferentes lugares.

Viajar pelo mundo é um sonho comum a muitas pessoas. O desejo de estar imerso em outra cultura, conhecer novas pessoas e viver experiências diferentes estão entre as principais atrações para os viajantes. No entanto, a falta de conhecimento em idiomas pode atrapalhar os planos de quem pretende cruzar os continentes.

Por outro lado, isso não significa que é preciso ser poliglota para dar início a esse tipo de viagem: dominar o inglês pode ser suficiente. Conseguir comunicar-se na língua inglesa abre a possibilidade para visitar muitos lugares, afinal, ela é considerada o idioma oficial de 67 países. Além disso, muitas regiões a adotam como segunda língua.

De acordo com a British Council, há cerca de 2,3 bilhões de falantes de inglês pelo mundo. O idioma é reconhecido como língua franca, ou seja, possibilita a comunicação global entre indivíduos de diferentes nacionalidades.

Por conta disso, é comum que os serviços oferecidos em diferentes países do mundo tenham a alternativa de informações em inglês para os turistas. É o caso de hotéis, restaurantes, mapas em transporte público, companhias aéreas, entre outros.

No Brasil, o acesso ao aprendizado do idioma pode acontecer de diferentes formas. Além de compor a grade curricular do ensino básico nas escolas, existem diversos tipos de cursos de inglês, presencial ou on-line, direcionados para crianças, jovens ou adultos, com aulas individuais ou em turma. Apostar no estudo da língua pode ser uma forma de evitar perrengues em viagens internacionais e garantir a descoberta de novos destinos.

Inglês como segunda língua

Devido à relevância que o inglês tem no mercado de trabalho, nas atividades acadêmicas, nas relações políticas e em outras esferas, ele é, frequentemente, escolhido por pessoas que buscam dominar um segundo idioma.

De acordo com o relatório do Duolingo 2023, a língua inglesa é a mais estudada do mundo. Isso significa que, independente do destino escolhido, provavelmente, será possível encontrar alguém que tenha conhecimento, mesmo que básico, no idioma.

Guias turísticos, garçons, recepcionistas e outros profissionais que atuam com serviços impactados pelo turismo são instruídos na comunicação global, o que significa saber falar inglês.

Por isso, antes de embarcar em uma viagem pelo mundo, é aconselhável fazer um curso online de inglês ou aulas particulares presenciais que possibilitem aperfeiçoar os conhecimentos na língua, se familiarizar com a fala e adquirir vocabulário.

Conhecimento em inglês garante independência ao turista

O domínio do inglês é considerado uma vantagem não apenas para explorar novos lugares ao redor do mundo, mas também por proporcionar maior independência ao viajante. Saber se comunicar permite maior autonomia para contratar serviços, programar passeios, pedir informações e aproveitar a estadia em outro país. Assim, o turista não precisa ficar refém de agências de viagem ou aplicativos para tradução.

Além disso, o conhecimento no idioma também contribui para a segurança durante a viagem, uma vez que garante a facilidade para solicitar ajuda e agir em situações de emergência.

Outro aspecto relevante é o contato com diferentes pessoas. Em hostels, por exemplo, é possível que o idioma seja comum aos hóspedes de diferentes países, sendo possível fazer amizades, conhecer pessoas novas e participar de outras atividades.

Do ocidente ao oriente: até onde o inglês te leva?

A língua inglesa é amplamente difundida pelo mundo. Dos seis continentes, em cinco é possível encontrar países onde o idioma é falado. Na América, com o Canadá e os Estados Unidos; na Europa, com a Inglaterra e Irlanda; na África, temos a África do Sul e Gana; na Ásia, Índia e Filipinas; e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia.

Além disso, mesmo em países onde o inglês não é considerado o idioma oficial, o idioma costuma ser bastante utilizado, como na França, Itália e Espanha. Dessa forma, a língua inglesa pode ser empregada em diferentes contextos e localidades, não havendo limites que possam impedir a programação de uma volta ao mundo.

