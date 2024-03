Abertas inscrições para curso gratuito de Interpretação de Projetos de Arquitetura e Engenharia Civil

Serão ofertadas 30 vagas por mês até outubro. Curso é voltado para profissionais da construção civil.



O Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), anunciou o lançamento do Curso de Interpretação de Projetos de Arquitetura e Engenharia Civil, inserido no projeto de extensão “Construir”. As inscrições, que tiveram início em 29 de fevereiro, estarão disponíveis até 15 de março. Elas podem ser realizadas de forma presencial na secretaria da Prefeitura da Unifap, localizada no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), ou de maneira on-line, por meio de um formulário disponível no link https://forms.gle/Tbey31p1sX9Na5mP6.



O Projeto Construir tem como propósito oferecer conhecimentos essenciais no campo da construção civil, abordando conceitos fundamentais para profissionais e interessados em arquitetura e engenharia. O público-alvo abrange profissionais atuantes no setor, como pedreiros, carpinteiros e eletricistas, além de autônomos que, apesar de atuarem no mercado, muitas vezes não tiveram acesso à formação superior ou cursos profissionalizantes.



Com o intuito de preencher essa lacuna na formação desses profissionais, a iniciativa visa não apenas transmitir conhecimentos técnicos essenciais, mas também promover o desenvolvimento profissional e a capacitação abrangente dos participantes. O curso pretende elevar o nível de habilidades e expertise dos alunos, capacitando-os a desempenhar suas funções de maneira mais eficaz e segura, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados na área da construção civil.



As aulas do curso serão ministradas na Sala 1 do bloco do curso de Física da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador, e estão programadas para ocorrer de 18 a 22 de março.



Serviço

Curso de Interpretação de Projetos de Arquitetura e Engenharia Civil

Inscrições até 15 de março de 2024, na secretaria da Prefeitura da Unifap, localizada no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, km 02, bairro Universidade, Macapá – AP), ou de maneira on-line, por meio de um formulário disponível no link https://forms.gle/Tbey31p1sX9Na5mP6. Inscrição gratuita. Público-alvo: profissionais da construção civil. Informações: 99172-0609.



* Texto: Cíntia Leão (Bolsista Comunicação Profid)

