Com 263 anos de tradição, festividade de São José conta com apoio do Governo do Amapá, em Macapá

Programação em homenagem ao santo padroeiro celebrará missas e contará com carreatas pelas ruas da capital.

Com apoio do Governo do Amapá, a festividade religiosa em homenagem a São José, padroeiro de Macapá, chega aos 263 anos de muita fé e tradição. A programação acontece desde 20 de fevereiro, com a peregrinação da imagem do santo por instituições públicas. A partir deste sábado, 16, o evento contará com celebrações especiais até o ponto alto, em 19 de março, Dia de São José.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) destinou estrutura, sonorização e transporte para a celebração, que terá missas em espaços abertos, carreata e passeatas pelas ruas da capital, além de bingos e sorteios de brindes. A ideia é fortalecer as tradições culturais e religiosas centenárias, que integram a identidade da população. A atividade é organizada pela Diocese de Macapá.

“O Governo do Amapá valoriza e incentiva todos os segmentos religiosos e culturais, sendo a festa de São José uma das tradições amapaenses mais antigas que reúne fé e devoção. Esse momento possui um simbolismo religioso e cultural que cresce a cada ano, envolve comunidades e reforça o compromisso da gestão atual com o fortalecimento dos festejos tradicionais do nosso estado”, ressaltou a secretária de Cultura do Amapá, Clícia Vieira Di Miceli.

Em 2024, a programação traz o tema “Filho… Olha, teu pai e eu andávamos a tua procura”, que busca a reflexão sobre os ensinamentos e o exemplo de José, reforçados pelo lema “Com São José procuramos Jesus, para encontra-lo nos irmãos e irmãs”.

“Este ano, a mensagem chama a atenção das pessoas para os valores de amor ao próximo e de que Jesus também está em nossos irmãos. Celebramos mais um ano de devoção buscando fortalecer a base familiar com os ensinos da Sagrada Família”, complementou o pároco, padre Rafel Donneschi.

Dia de São José

A festividade do padroeiro da capital amapaense celebra 263 anos de fé e devoção, a tradição religiosa data desde a fundação da Vila de Macapá, em 1758. Já a construção da igreja dedicada ao santo, veio três anos depois, em 1761, quando se deu início ao festejo.

Como parte da programação em homenagem ao padroeiro, no domingo, 17, às 10h, haverá uma missa no Parque do Forte, na orla da cidade, em frente ao monumento de São José. Este é o terceiro ano consecutivo que a igreja realiza a celebração no local.

Confira a programação:

Sábado, 16

16h – Romaria de São José para as crianças, oração e bênção das crianças

Local: Igreja Matriz de São José, Rua São José, n° 1720 – Central.

17h – Romaria dos devotos mirins até a imagem de São José

Local: Parque do Forte, na orla de Macapá

Domingo, 17

9h – Romaria de São José para os Jovens

Local: Igreja Santa Inês, Rua Beira Rio nº. 508 – Bairro Santa Inês

10h – Santa missa campal na frente do monumento de São José

Local: Parque do Forte, na orla de Macapá

19h – Missa do 18º Ano de Dedicação da Catedral São José

Local: Catedral de São José, Rua General Rondon – Centro

Segunda-feira, 18

16h – Carreata de São José pelas ruas do centro da cidade.

Terça-feira, 19

7h30 – Missa Solene na Catedral de São José com procissão até a Igreja Jesus de Nazaré

Programação social

Bingo com prêmios

17h30 – Carreata até a Categral de São José

Local: saída da Igreja Jesus de Nazaré, Av. Ana Nery, 400 – Bairro Julião Ramos

19h – Missa de encerramento

Local: Categral de São José, Rua General Rondon – Centro

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...