Judivalda Brasil lança seu primeiro livro infantil no Museu Sacaca

Obra será lançada no sábado (3), com sessão de autógrafos, contação de histórias, brincadeiras e música

Por Júlia Rojanski

No coração da Amazônia, entre narrativas orais, feiras de bairro e salas de aula ribeirinhas, nasce uma história feita de chuva, folhas de Tajá e o improvável encontro de duas formigas. É com esse enredo poético que a professora e pesquisadora Judivalda Brasil estreia na literatura infantil com o livro Val e Dil, a ser lançado no próximo dia 3 de maio, às 15h, no Museu Sacaca.

A obra, publicada pelo selo Zim da editora O Zezeu, leva o leitor ao universo micro das formigas Val e Dil, que se conhecem ao buscar abrigo sob uma folha de Tajá durante uma tempestade amazônica. O que começa como um encontro casual, transforma-se em uma jornada de descobertas e cumplicidade. Val e Dil é uma homenagem à amizade e à escuta — valores que ecoam como lições profundas para crianças e adultos.

Professora Mestra em Linguagem e Saberes da Amazônia , atuando no magistério com Literatura do Norte e pesquisando a oralidade e narrativas que abordam os saberes da Amazonia junto a clientela das escolas públicas ( ribeirinhas ) e frequentadores das feiras de bairro em Macapá , atua a cerca de trinta e seis anos na educação e sempre lançou mão do ensino da lingua Portuguesa para envolver seus alunos na magia da cultura e da arte por acreditar que educação é encantamento e cabe a todos instigar a magia de seu lugar , suas pessoas e historias ,como transmissores dessa herança .

Judivalda Brasil não é uma estreante no mundo das palavras. Mestra em Linguagem e Saberes da Amazônia, ela atua no magistério, promovendo a literatura nortista como ferramenta de resistência cultural. Sua pesquisa mergulha nas narrativas orais e nos saberes tradicionais da região, colhidos tanto nas escolas ribeirinhas quanto nos encontros espontâneos das feiras de bairros de Macapá.

O lançamento contará com sessão de autógrafos, contação de história apresentada pela escritora Cricilma Ferreira, animação com o Tio Nescal, e o artista Tico Love no violão e voz — um convite a todas as idades para redescobrir a infância entre os sons, cheiros e afetos da floresta.

Em tempos de desconexão e velocidade, Val e Dil chega como um lembrete: “às vezes, tudo o que precisamos é de uma folha para nos abrigar… e alguém para dividir esse abrigo”, declara a autora.

Liana Martins ilustrou o livro infantil.

As ilustrações da obra são de autoria de Liana Martins, que desenha desde a infância, e aos 11 anos passou a estudar na Escola de Artes Cândido Portinari. Para ela, ilustrar a natureza, roupas bonitas, sereias, fadas, entre outros elementos lúdicos, são seus passatempos preferidos.

Serviço:

Lançamento do livro Val e Dil

Data: 3 de maio

Hora: 15h

Local: Museu Sacaca | Av. Feliciano Coelho, 1509 – Trem

Fotos: Eudes Vinicius

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

