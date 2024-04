Como extrair texto de uma imagem: um guia rápido

O processo de conversão de uma imagem em texto é bastante complicado. Caso você esteja fazendo isso manualmente, pode ser porque você precisa ser muito preciso e não ter espaço para erros. Não pode faltar nem vírgula ou ponto final no texto.

Felizmente, agora todo esse processo pode ser feito em segundos, sem erros. Isso pode ser feito por meio de ferramentas online, diversos softwares e outras plataformas semelhantes.

Se você quiser saber como extrair texto de uma imagem rapidamente, este guia é para você.

Métodos para extrair texto de uma imagem

Aqui vamos explicar cada método de conversão de uma imagem em texto com um guia adequado. Não deixe de ler até o fim!

Extração de texto no celular

Se você tem uma imagem no seu celular e deseja extrair texto dela com facilidade, você pode usar os recursos integrados do seu telefone. Como você sabe, existem dois sistemas operacionais na indústria de telefonia móvel: iOS e Android.

Cada um deles possui diferentes recursos, interfaces e aplicativos. Discutiremos como você pode extrair texto em ambos os sistemas operacionais abaixo.

Sistema operacional Android:

Os telefones Android vêm com o Google Lens pré-instalado. Você pode usar este aplicativo para extrair texto de qualquer imagem.

É um aplicativo de tecnologia de reconhecimento de imagem desenvolvido para diversas finalidades, incluindo extração de texto, pesquisa de imagens, tradução, etc.

Veja como você pode extrair texto usando o Google Lens em seu dispositivo Android.

Vá para a imagem que deseja converter.

Compartilhe-o no Google Lens usando o botão “Compartilhar” .

Sua imagem será aberta no Google Lens.

Ele detectará automaticamente todo o texto da imagem e o destacará.

Você pode selecionar parte ou todo o texto segurando-o e copiando-o.

Depois você pode colá-lo em um arquivo DOC ou TXT e salvá-lo.

É assim que você pode converter imagens em texto usando o Google Lens no Android.

iOS:

Se você é usuário de iPhone, sabe que não há aplicativo Google Lens pré-instalado em seu telefone. Então, se quiser usá-lo, primeiro você precisa instalar o aplicativo Google da App Store.

Fazer isso pode levar algum tempo. Felizmente, com o iPhone isso também não é necessário. Você sabia que o iPhone oferece um recurso integrado que você pode usar para recuperar rapidamente o texto de qualquer imagem? Sim, o nome desse recurso é Live Text.

Se esse recurso não estiver habilitado no seu iPhone, veja como você pode habilitá-lo.

Vá para as configurações do seu iPhone.

Encontre a opção Geral nas configurações.

Nele, você verá a opção Idioma e região. Toque nele.

Lá, você verá a opção “Texto ao vivo” . Se estiver desativado, você pode ativá-lo aqui.

Agora que esse recurso está habilitado, vamos ver como funciona no iPhone para converter imagens em texto.

Abra a imagem em seu “Aplicativo de fotos” da qual deseja extrair o texto.

da qual deseja extrair o texto. Em seguida, você deve segurar a imagem por um segundo. O recurso Live Text começará a funcionar.

Ele irá destacar rapidamente todo o texto que a foto contém e você poderá selecioná-lo e copiá-lo.

Depois de copiar o texto, você pode colá-lo no arquivo doc.

É assim que você pode converter imagens em texto no seu dispositivo iPhone.

É importante lembrar que o recurso Live Text está disponível apenas em dispositivos iOS 15 ou superiores.

Extração de texto na área de trabalho

O método acima tratava de como converter imagens em texto no seu celular. Mas e se a imagem da qual você precisa extrair o texto estiver salva no seu laptop ou PC, como você pode extrair o texto dela?

Não se preocupe. Iremos guiá-lo através disso nas etapas abaixo.

Para isso, basta uma ferramenta online que funcione com tecnologia OCR . Essa tecnologia permite que a ferramenta ou software funcione com mais eficiência e extraia o texto com precisão. Até mesmo os recursos Google Lens e Live Text também funcionam na mesma tecnologia .

Use o conversor online de imagem para texto:

Veja como você pode usar um conversor online de imagem em texto para extração. Para fins de demonstração, a ferramenta que estamos usando é o Editpad converter imagem em texto. É gratuito, utiliza tecnologia OCR e permite aos usuários converter até 5 imagens por vez (na versão gratuita).

Na página inicial da ferramenta, você verá uma grande caixa de entrada.

Lá, você verá várias opções como arrastar e soltar, fazer upload de arquivo e colar URL.

Importe o arquivo usando qualquer uma dessas opções.

Em seguida, clique no botão “Extrair Texto” e pronto.

e pronto. A tecnologia OCR iniciará seu trabalho e extrairá o texto da imagem.

Você pode então copiar o texto extraído ou baixá-lo em um arquivo DOC.

É assim que você pode usar um conversor online de imagem em texto para extração de texto em sua área de trabalho.

Observação: você também pode usar esses conversores em seus navegadores móveis, caso não tenha o Google Lens em seu telefone Android ou o Texto ao vivo não seja compatível com seu iPhone.

Palavras Finais

A extração de texto de imagens pode ser feita de forma rápida e fácil com a ajuda de recursos integrados em seu smartphone ou de ferramentas online gratuitas. Para usuários de Android, o Google Lens é uma ótima opção, enquanto usuários de iPhone com iOS 15 ou posterior podem aproveitar as vantagens do Live Text.

Se você estiver em um computador desktop, várias ferramentas de OCR online estão disponíveis para converter sua imagem em texto.

