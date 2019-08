Melhores sites de download para aplicativos móveis

Tá precisando de uma ajudinha para encontrar sites ótimos para baixar aplicativos para o seu dispositivo móvel? Reunimos sete sites que podem lhe ajudar nessa busca. Confira!

Que os aplicativos são uma febre mundial todo mundo sabe, mas você conhece ou sabe onde baixar os aplicativos? Existem diversos sites pela internet que disponibilizam este serviço, por isso listamos aqui os sete (7) melhores sites para baixar aplicativos Android no computador.

Veja a seguir:

Apps APK

Um dos sites mais procurados é o Apps APK. O site disponibiliza diversos apps para todos os públicos. Ao contrário de alguns sites, o APK fornece um arquivo próprio onde o usuário poderá utilizar o app. Apesar de ser totalmente em inglês é fácil de usar, pois separa por categorias os aplicativos, o que também facilita a busca. Um diferencial é que o APK possui uma opção para baixar aplicativos gratuitos.

Google Play

Uma das lojas de aplicativo mais conhecidas na internet, sem dúvidas. Possui aplicativos gratuitos, mas também oferece aplicativos pagos. São inúmeras opções de apps que podem ser baixados, desde jogos até apps de redes sociais, de notícias. Enfim, atende também a diversos públicos.

Aptoide

Muito parecido com o Google Play, o Aptoide possui diversas opções de aplicativos móveis para downloads. Este site também possibilita que o usuário faça o download diretamente no smartphone. Mas ao contrário do Google Play ele permite que o usuário podem gerenciar suas contas de lojas. Nele você encontra aplicativos de edição de vídeo, câmeras auxiliares, dentre outros.

Cnet

O Cnet é mais uma opção para quem procura sites para download de apps para android na internet. Nele o usuário pode encontrar e baixar arquivos APK para o seu dispositivo móvel. Assim como o Apps APK possui categorias, que separam os apps por tipo de serviço, mais uma vez facilitando a busca do usuário. O Cnet está disponível em vários idiomas como inglês, espanhol, alemão e francês.

Mobo Market

O Mobo Market é o site para usuários que adoram baixar jogos para android. Ele recomenda os melhores aplicativos de jogos para o seu dispositivo e é uma boa pedida pra quando queremos conhecer jogos novos.

ApkPure

Mais uma dica para os amantes de jogos online é o ApkPure. Ele possui vasta coleção de apps para jogos e demais aplicativos para a versão Android, o que permite baixar desde jogos de azar até jogos de luta, entre outros.

Baixaki

O Baixaki com certeza é um dos sites mais conhecidos da internet quando o assunto é download. O site permite baixar desde músicas a programas e claro aplicativos para Android e ainda permite baixar o Whatsapp GB, por exemplo. Com um layout simples o site é ideal para o usuário encontrar todos os aplicativos que procura!

Tecmundo

Um dos sites mais completos da internet e especializado em tecnologia e notícias do mundo tecnológico também dispõe de um hall de aplicativos para o sistema Android. Em português, o site permite encontrar facilmente o que o usuário busca, além de conter dicas de melhores aplicativos e ensina todo o passo a passo para fazer um download eficiente!

UptoDown

No UptoDown os usuários podem baixar apps em formato APK e XAPK. Com um download rápido e seguro, os usuários ainda podem receber atualizações automáticas dos aplicativos. Possui versão em português e layout fácil de ler e buscar o aplicativo. O TptoDown ainda permite que o usuário retorne à versão antiga do aplicativo baixado, caso não queira a versão atualizada.

Possui um vasto catálogo de aplicativos, desde apps de redes sociais até de jogos.

E aí, gostou das nossas dicas? Esperamos que sim! Bom download!

