Manaus inaugura parque para animais domésticos

A novidade agradou os apaixonados por animais de estimação. É o caso do estudante manauara André Diniz, que tem quatro cachorros e um gato.

O “Parcão”, como o espaço foi chamado, já está funcionando. Ele fica na Minivila Olímpica do bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. É o primeiro parque da região norte voltado para os pets. Os donos e os bichinhos poderão interagir por meio de aparelhos como túnel, passarela, obstáculo com estacas e com pneus, vara para salto e gangorra.

A deputada estadual Joana Darc é ativista da causa animal e uma das idealizadoras do espaço e destaca que o parque também será utilizado para eventos de adoção.

Os usuários precisam ficar atentos às regras do espaço. Entre elas: o dono deve ser maior de idade, tem que coletar as fezes do animal, os bichinhos precisam estar com coleiras ou peitoral de identificação e com a saúde em dia. Além disso, é proibido levar alimentos e brinquedos para evitar disputas e confrontos.

EBC

