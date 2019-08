Marcha das Margaridas reúne 100 mil mulheres em Brasília

Cerca de 100 mil mulheres trabalhadoras de todo o Brasil e de 26 países estão aqui na capital do país para participar da Marcha das Margaridas que vai ocorrer amanhã. Anualmente, elas realizam essa caminhada para lutar pelos direitos das trabalhadoras do campo, florestas, águas e cidades.

Mas hoje, as margaridas, com são conhecidas as participantes da Marcha, já estiveram em uma sessão solene em homenagem ao movimento, lá na Câmara dos Deputados. Parlamentares ouviram as reivindicações dessas mulheres.

A operadora de máquinas do Rio Grande do Sul, Eremi Melo detalha os motivos que a impulsionaram a estar na casa do povo brasileiro representando a marcha.

A trabalhadora rural de Minas Gerais, Alaídes Moraes, faz questão de participar da marcha das Margaridas desde a segunda edição. Para ela, a sessão na Câmara serviu para estreitar o diálogo com os parlamentares.

Após a sessão na Câmara, as margaridas voltaram ao acampamento montado no pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Nesta tarde, elas participam plenárias, rodas de conversa e lançamento de cartilha.

E amanhã, a partir das sete horas da manhã, as trabalhadoras começam a Marcha das Margaridas. Elas sairão do Parque da Cidade e irão caminhar ate o Congresso Nacional.

EBC

