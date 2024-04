Governador Clécio Luís realiza inspeção no Hospital de Emergência de Macapá 

Foram verificados os serviços de reparos e limpeza realizados na unidade, para garantir o melhor atendimento aos pacientes.

Por: Weverton Façanha

O governador do Amapá, Clécio Luís, realizou na tarde do último sábado, 30, uma inspeção no Hospital de Emergência (HE) de Macapá, para verificar os serviços de reparos e limpeza que foram reforçados desde esta sexta-feira, 29, na unidade, para garantir o melhor atendimento aos usuários. A saúde pública é uma das prioridades inegociáveis e imediatas da gestão.

“Viemos aqui para falar com cada paciente e saber como está sendo o atendimento. Queremos que seja dado o melhor que podemos. Já melhoramos vários ambientes, como a UTI que entregamos em fevereiro, completamente revitalizada com leitos e equipamentos novos. Claro, sabemos que ainda não é o adequado, e o que os usuários de fato merecem, mas com o novo HE, que já está com pleno andamento das obras, teremos uma unidade mais estruturada, moderna e eficaz para atender a população”, destacou o governador.

Dentre os serviços realizados, além da retirada do lixo das calhas e do teto do HE, todos os ambientes foram limpos e higienizados. Os usuários internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permanecem recebendo os cuidados e assistência adequada em cada tratamento.

Durante a inspeção, o governador foi acompanhado pela secretária de Estado da Saúde (Sesa), Silvana Vedovelli e equipe técnica do próprio hospital.

Reestruturação

Desde o início de 2023 o HE de Macapá vem recebendo diversos reparos, como reestruturação de mais de 80 ambientes, dentre os quais está o telhado que foi completamente trocado, onde saíram as telhas metálicas e foram instaladas estruturas com isolamento termoacústico.

Novo HE

No dia 18 de março, o Governo do Amapá, lançou as obras do novo Hospital de Emergência, que irá suprir todas as necessidades emergenciais atuais. A obra tem prazo de dois anos para conclusão. O novo prédio vai ocupar uma área de 15 mil metros quadrados e terá cinco andares, com 212 leitos, 6 salas, Centro Cirúrgico de multiespecialidades, Central de Diagnóstico por Imagem, serviços de diálises, apoio técnico, área administrativa e heliponto.

