Dívidas do Programa Desenrola podem ser negociadas na plataforma digital da Serasa até 20 de maio

Parceria entre Serasa, Ministério da Fazenda, Correios e mais 700 empresas proporcionou mais de R$18 bilhões em descontos nas renegociações fechadas em março

Com sucesso do maior mutirão de negociação de dívidas do país e a prorrogação do Programa Desenrola Brasil, a Serasa estende a possibilidade de acesso as ofertas do programa em sua plataforma digital até o dia 20 de maio, mesma data de término prevista pelo Governo Federal. Consumidores de todo o Brasil podem acessar as ofertas pelos canais oficiais do Serasa Limpa Nome, via site ou aplicativo, para garantir o nome limpo ainda neste semestre.

Desde 4 de março, com a realização do MegaFeirão Serasa e Desenrola, mais de 3,6 milhões de acordos foram fechados no país. Somente nos Correios, foram contabilizados 233 mil atendimentos presenciais nas agências até a última quinta-feira (28). Os números incluem dívidas relativas ao Programa Desenrola e outras negociações com as 700 empresas parceiras do mutirão, como bancos, securitizadoras, varejo, operadoras de telefonia e contas básicas, como água, luz e gás. Ao todo foram concedidos cerca de R$18,9 bilhões em descontos. No Amapá foram realizados no período 15.484 mil acordos.

A partir da prorrogação, os consumidores podem aproveitar o Programa Desenrola de forma fácil e rápida pela plataforma digital da Serasa. Em minutos, os usuários conseguem verificar se possuem ofertas e ser redirecionados para o site do programa, em que é possível consultar as dívidas e realizar os pagamentos.



Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar a prorrogação do Programa, contemplada nos meios digitais, brasileiros podem negociar dívidas com ofertas do Desenrola a partir dos canais oficiais da Serasa:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

