Feirão Limpa Nome ajuda inadimplentes no Amapá

A ação conta com Renegociações de dívidas Consultas e orientação técnica para a redução de inadimplência, além de palestras sobre educação financeira

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com Entidades Públicas, instituições bancárias e diversas empresas, realizam o Feirão Limpa Nome, que beneficia pessoas físicas e jurídicas que desejam renegociar suas dívidas. O atendimento é presencial e acontece na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, no período de 15 a 17 de abril, das 9h às 17h.

A gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, aponta que a ação é uma iniciativa do Projeto Conexão Financeira Amapá, que visa promover acesso à serviços financeiros e crédito, e com o evento buscamos ajudar pessoas e pequenos negócios que estão negativados em função do acúmulo de dívidas.

“O Feirão Limpa Nome, é uma das ações que estamos realizando para combater o cenário de endividamento no Amapá, que se encontra em 4º lugar dentre os estados com a população mais inadimplente, totalizando 52,12 % dos amapaenses. Sendo assim, o Sebrae busca ofertar atendimento personalizado e individualizado, orientando a renegociação de dívidas e trabalhando questões como controle financeiro e gestão inteligente dos recursos”, declara a gerente Denise Nunes.

Para o colaborador do Sebrae no Amapá, Jonathan Araújo, o feirão é uma oportunidade para devedores recuperarem a credibilidade financeira de forma rápida e segura. “É um evento de renegociação, pensado com o objetivo de recuperar as condições de crédito de pessoas e empresas com dívidas nas mais diversas instituições do estado do Amapá. O feirão conta com condições especiais e exclusivas”, disse Jonathan Araújo.

Atendimento

Os parceiros do evento realizarão atendimento de consulta de débitos e renegociação. O atendimento Sebrae contará com os serviços de Alteração Cadastral; Declaração Anual do MEI; Simulação de parcelamento; Parcelamento de débitos; Emissão de DAS; Baixa; Orientação técnica e Consultoria sobre Educação Financeira.

Palestras

As palestras sobre Educação Financeira irão ocorrer no dia 18 de abril, evidenciando questões e incentivando conhecimento na área. O evento conta com a Palestra Economia de Energia e Tarifa Social, da CEA Equatorial; e a Palestra O Tratamento do Consumidor Superendividado à Luz da lei 14.18/2021, do Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon).

Renegociação

A renegociação de dívidas proporciona maior credibilidade junto ao mercado financeiro, preservação do crédito, facilita a organização de finanças e ajuda a manter um bom relacionamento com credores. Ao negociar, a tendencia é que o cliente do Sebrae saia do cenário de endividamento, limpe seu nome e possa retomar o potencial de consumo.

Cadastro

Os interessados em participar do Feirão Limpa Nome devem acessar o link disponível nas redes sociais e no Portal Sebrae Amapá. Os clientes com pré-inscrição garantem prioridade no atendimento.

Coordenação

O Feirão Limpa Nome é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes; e pelo coordenador do Projeto Conexão Financeira Amapá do Sebrae, Jonathan Araújo.

Serviço:

Sebrae no Amapá

