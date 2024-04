MP-AP dá continuidade à operação ‘Cartas Marcadas’ nesta quarta-feira, 3

Na manhã desta quarta-feira (3), o Ministério Público do Estado do Amapá, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do seu Núcleo de Investigações (NIMP), com apoio do seu Gabinete Militar, deu cumprimento a mais sete mandados de busca e apreensão referentes às investigações dos crimes praticados contra a administração pública no município de Mazagão, na operação “Cartas Marcadas”.

Nesta segunda fase, foram cumpridos 3 mandados em empresas e 4 em residências de investigados, sendo 1 em Mazagão, 2 em Macapá, 2 em Belém e 2 em Marabá. Em Belém, os mandados foram cumpridos pelo GAECO do MP-PA e, em Marabá, pela Polícia Civil do Pará.

Houve a necessidade de postergar os cumprimentos destes mandados em razão de alguns dos investigados estarem em viagem para outro País e, se cumpridos na primeira fase, prejudicaria o recolhimento das provas. Ainda, um investigado que, do início das investigações até a expedição dos mandados, mudou-se de endereço e, assim, foi expedido novo mandado para o seu endereço atual.

Na primeira fase, ocorreu a prisão em flagrante de uma investigada por posse ilegal de arma de fogo e munições. As provas colhidas durante as buscas serão analisadas e poderão subsidiar as futuras ações penais.

