Morreram 33.894 pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito

33.894 foram os óbitos registrados em 2022 no trânsito brasileiro, e as estatísticas apontam um aumento no registro de 2023. Para reduzir esse número neste ano é preciso maior conscientização de todos.

O trânsito, em qualquer lugar do mundo, é um cenário dinâmico e desafiador que requer constante atenção e responsabilidade por parte de todos os envolvidos. No Brasil, o panorama não é diferente, com uma extensa malha viária e uma frota de veículos em constante crescimento. Contudo, a segurança no trânsito é uma questão crítica, com estatísticas alarmantes e desafios que exigem ação imediata.

Desde 2014 as estatísticas de mortes em acidentes de trânsito mostram quedas consecutivas ano a ano, porém em 2020 houve uma interrupção nesta tendência. Depois da pandemia, os sinistros nas vias mostram importantes aumentos, e consequentemente, aumentaram as taxas de mortes causadas por veículos.

O Brasil, lamentavelmente, figura como o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo de acordo aos dados publicados no Global status reportonroadsafety 2023 da Organização Mundial de Saúde (OMS), ficando atrás apenas da Índia e da China.

As mortes resultantes de acidentes de trânsito ocupam a oitava posição entre as principais causas de óbito no país, de acordo com o Ministério da Saúde, os números oficiais de mortes no trânsito brasileiro em 2022 mostraram um leve aumento em relação aos anos anteriores, 33.894 óbitos em total.

Por outro lado, os dados daPolícia Rodoviária Federal revelam que, no ano passado, ocorreram cerca de 7 acidentes por hora nas estradas do país, totalizando quase 68 mil acidentes registrados. Entre os sinistros que tiveram óbitos, 1,2 foram causados pelo consumo indevido de álcool.

Principais causadores de acidentes

A imprudência dos motoristas e pedestres e o excesso de velocidade destacam-se como os principais geradores de acidentes nas rodovias brasileiras. A falta de atenção dos que circulam pelas ruas e estradas e o desrespeito às normas de trânsito também contribuem significativamente para a ocorrência de sinistros.

Em 2023, mais de 21 milhões de infrações de trânsito foram registradas em todo o Brasil, de acordo com o Anuário da Senatran. Isto deixa em evidência a necessidade urgente de conscientização e mudança de comportamento por parte dos condutores e dos pedestres.

As infrações mais recorrentes incluem o excesso de velocidade, o avanço quando o sinal está vermelho, a circulação em horários e locais não permitidos pela regulamentação e as multas para pessoas jurídicas quando não deixam identificar o condutor designado.

Mas, infração não é multa. Apenas uma pequena parcela das infrações cometidas no trânsito se transforma em multas, pois é preciso da existência de uma fiscalização feita pelas autoridades de trânsito ou pelos fiscalizadores eletrônicos devidamente regulamentados.

A situação atual exige um compromisso maior de todos

Embora a situação seja diferente em cada estado, em geral, o número de acidentes com motoristas ou pedestres que consumiram álcool tem aumentado consideravelmente. Por exemplo, o Detran RS registrou 8,083 mortes no trânsito do estado entre 2018 e 2022, entre esses óbitos 3.267 foram de condutores de carros ou motos que tiveram um resultado positivo no exame de alcoolemia.

Além das graves consequências provocadas pelo consumo de álcool, muitas vezes a pressa e falta de respeito às normas de trânsito, contribuem para o aumento da agressividade na via pública, além dos sinistros. Nos últimos anos tem aumentado o registro de pessoas agredindo e brigando nas ruas.

Outro problema externo que tem provocado inúmeros acidentes de trânsito são as obras públicas. Embora o Código de Trânsito Brasileiro no seu artigo 88 especifique que “enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação” nenhuma via em obra pode ser reaberta ao trânsito. Por exemplo, São Paulo, considerada a maior metrópole da América Latina, enfrenta diariamente os desafios de uma frota veicular em expansão, combinado com constantes obras para reparação e manutenção de suas ruas, mostrando um aumento considerável nos acidentes gerados nos locais em obra.

Se bem que os danificados podem solicitar indenizações ao poder público (para estes casos é preciso de vídeos ou imagens tiradas no momento do acidente e é conveniente contar com o boletim de ocorrência feito pela polícia no momento do acidente) é preciso aumentar a atenção nesses trechos e reduzir a velocidade.

Embora a Lei Seca (tolerância zero para o consumo de álcool) e outras medidas legais de controle contribuem para a redução dos acidentes e das mortes no trânsito, o aumento registrado nos últimos anos exige um comprometimento mais amplo. Não basta apenas contar com leis rigorosas; é essencial que todos os cidadãos estejam conscientes da regulamentação e pratiquem a atenção e o respeito no trânsito. Motoristas, ciclistas e pedestres desempenham papéis cruciais na construção de um ambiente viário mais seguro e harmonioso.

