Novo Amapá Jovem: Governo do Amapá divulga resultado do eixo Protagonista

O programa integra o Plano de Governo para oportunizar jovens em vulnerabilidade social.

Por: Alice Palmerim

O Governo do Estado divulgou na sexta-feira, 14, o resultado definitivo do processo de seleção para o novo Amapá Jovem, no eixo Protagonista. O programa integra o Plano de Governo e tem como objetivo ampliar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social.

O Novo Amapá Jovem é coordenado pelo Secretaria Extraordinária de Políticas para Juventude (Sejuv), e de acordo com a gestora da pasta, Priscila Magno, mais de 6 mil pessoas serão beneficiadas, em todo o estado.

“Encerramos o último processo de seleção para beneficiários do Novo Amapá Jovem, do eixo Protagonista. Agora já estamos com todos os beneficiários selecionados. Só em Macapá são mais de 2 mil pessoas”, disse a gestora.

Os beneficiários do programa receberão bolsas que variam de R$ 250 a R$ 1,4 mil, a depender da categoria de inserção. O processo seletivo foi realizado durante os meses de abril e maio, através de editais: Escola, Universitário, Campo, Estagiário, Cidadão e Protagonista.

“A próxima fase é a organização da recepção desses novos beneficiários. Iremos fazer um grande evento para acolhermos, carinhosamente, e explicarmos como será a metodologia e polo de cada um. Também faremos isso em cada município, além do cronograma dessas visitas a partir de julho”, explicou Priscila.

Conheça os seis eixos do Programa Amapá Jovem

Amapá Jovem na Escola: busca incentivar estudantes, a partir de 15 anos de idade, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pessoal, a permanecerem na escola;

Amapá Jovem Universitário: vai garantir a permanência de jovens de 16 a 29 anos no ensino superior, matriculados em instituições públicas ou privadas, beneficiários de programas como Prouni e FIES;

Amapá Jovem no Campo: contempla a faixa etária de 15 a 29 anos, e vai garantir inserção no mercado de trabalho rural, com visão empreendedora e foco nas oportunidades locais e regionais;

Amapá Jovem Estagiário: vai proporcionar experiência de estágio, garantindo empregabilidade e protagonismo. Podem participar jovens de 16 a 24 anos, que estejam cursando ensino médio ou superior;

Amapá Jovem Cidadão: propõe a permanência na escola, além de inserção no mercado de trabalho e na sociedade. Voltado para jovens de 15 a 29 anos, que estejam cumprindo medidas socioeducativas ou penas restritivas de liberdade;

Amapá Jovem Protagonista: vai incentivar a participação social da juventude na elaboração e execução de ações para desenvolver o Amapá.

