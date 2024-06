Alunos da Educação Pública do Amapá participam de etapa regional da 1ª Edição da Olímpiada Nacional de Filosofia

Etapa acontece em todas as unidades da Federação e servirá como seletiva para a Final Nacional, que acontece nos dias 17 e 20 de outubro na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul

Em um marco histórico para o ensino da filosofia no Brasil, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CPNQ), realiza a primeira edição da Olimpíada Nacional de Filosofia (ONFIL).

A Etapa Estadual acontece nesta sexta (28) das 14h às 18h, na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Esta etapa acontece em todas as unidades da Federação e servirá como seletiva para a Final Nacional, que acontece nos dias 17 e 20 de outubro na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A iniciativa pioneira e inédita no cenário nacional, tem como objetivo fomentar o ensino e o estudo da filosofia na educação básica e despertar o interesse dos jovens por essa área crucial do saber humano.

Do Amapá participam sete alunos do Ensino Médio da rede pública estadual e do Instituto Federal do Amapá — Campus Laranjal do Jari.

Estes jovens talentos representam a primeira geração de estudantes da educação básica amapaense a participar de uma Olimpíada de Filosofia em âmbito nacional, assinalando um momento histórico para o estado e para o ensino da disciplina.

Atividades da 1ª Etapa

Na primeira etapa da ONFIL, os alunos participantes produzirão um ensaio filosófico em português, a partir de 4 tópicos definidos pela banca avaliadora. As provas foram elaboradas por especialistas renomados da área e visam avaliar o conhecimento e as habilidades de raciocínio e argumentação dos estudantes.

Os alunos que se destacarem na fase regional serão convidados a participar da fase final da ONFIL, em Santa Maria. Nessa etapa, os jovens enfrentarão novos desafios, como a redação de um texto filosófico e a participação em debates sobre temas relevantes da atualidade.

As atividades da fase final serão cuidadosamente avaliadas por uma banca examinadora composta por docentes e pesquisadores renomados de todo o país, que selecionarão os vencedores da olimpíada, que servirá como etapa seletiva para Seletiva Nacional para a 33ª Olimpíada Internacional de Filosofia (IPO, na sigla em inglês), na cidade de Bari, na Itália, em 2025. Para participar do IPO, os estudantes terão de participar da ONFIL e alcançar uma boa colocação em sua Etapa Regional.

“É um motivo de grande orgulho podermos ver o interesse dos nossos estudantes numa disciplina tão rica e profunda como a Filosofia. Esperamos que essa primeira edição possa ser a porta de entrada para alunos de todo estado do Amapá se engajem e façam história nas próximas edições”, afirma o docente Ricardo Silva, do Instituto Federal do Amapá, que acompanha a comitiva que veio do sul do estado, do município de Laranjal do Jari, para participar da seletiva estadual.

Serviço:

Olimpíada Nacional de Filosofia – Etapa Estadual

Data: 28 de junho de 2024

Local: Universidade do Estado do Amapá

Horário: 14 às 18h

