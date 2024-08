Governo do Amapá gera mais de 180 empregos durante etapa de montagem da 53ª Expofeira

O Governo do Estado segue atuando para finalizar os preparativos da 53ª Expofeira do Amapá, que acontecerá de 29 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha. Atualmente, um dos focos é a montagem de stands e pavilhões, que já resultaram em mais de 180 empregos diretos e indiretos, aquecendo a economia local e garantindo renda aos trabalhadores.

O processo de montagem das estruturas está sendo coordenado pelas Secretarias de Estado do Turismo (Setur) e do Desenvolvimento Rural (SDR). Para esta etapa, foram contratados vários profissionais, como montadores, carpinteiros, pedreiros, pintores e encanadores.

“O principal foco da Expofeira é aquecer a economia amapaense, e uma das formas de alcançar esse objetivo é por meio da geração de emprego e renda, que está ocorrendo agora com vários trabalhadores atuando para deixar as estruturas prontas até o início do evento”, destacou secretária de Estado do Turismo do Amapá, Syntia Lamarão.



Secretária de Estado do Turismo do Amapá, Syntia LamarãoA montagem da 53ª Expofeira iniciou no mês de julho, resultando em um trabalho avançado, com algumas estruturas quase 100% prontas e faltando mais de 20 dias para o início da programação do evento.

“A Expofeira é uma importante ferramenta de promoção do desenvolvimento econômico do estado, e este ano não será diferente. São 10 dias de programação que movimentam a população, turistas e empreendedores, pois vários negócios são fechados por meio de empresas apoiadas em projetos do Governo, como o Selo Amapá e Minha Pequena Empresa”, finalizou a gestora.

Agência de Notícias do Amapá

