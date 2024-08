Inscrições do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios seguem até 17 de agosto

A premiação é voltada às mulheres maiores de 18 anos, proprietárias de pequenos negócios, microempresas ou microempreendedoras individuais com CNPJ e produtoras rurais

Ana Yared

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) segue com inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024. O prêmio reconhece o trabalho das empreendedoras, e tem o objetivo de inspirar outras mulheres a investir nos próprios sonhos e acreditar no potencial empreendedor. As inscrições são gratuitas e seguem até 17 de agosto.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, ressalta que o Prêmio Mulher de Negócios é uma iniciativa que exalta e estimula o empreendedorismo feminino no Brasil, valoriza o esforço e a dedicação das mulheres empreendedoras. “Essa é uma oportunidade de reconhecer as belíssimas histórias de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do Brasil”, destaca a diretora técnica, Suelem Amoras.

Categorias

Nesta edição houve a inserção de novas categorias, desta forma as mulheres de negócio poderão concorrer em umas das cinco (5) categorias:

Pequenos Negócios – Proprietárias de micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, desde que não sejam enquadradas como MEI, pois o MEI já tem categoria própria.

Produtora Rural – Mulheres que explorem atividades agrícolas, pecuárias e/ou pesqueiras permitindo uma primeira transformação desde que sejam mantidas as características do produto in natura, como a produção de geleias, doces em compotas, produtos em conserva, goma de tapioca, leite, café etc.

Microempreendedora Individual (MEI) – Mulheres que trabalhem por conta própria, tenham seu empreendimento legalizado, com faturamento máximo anual de até R$ 81 mil por ano ou que exerçam as ocupações previstas na Lei Complementar 188/2021 (MEI Caminhoneiro), com faturamento até R$ 251,6 mil de faturamento anual (sendo este valor proporcional no ano de abertura); e não tenham participação em outra empresa como sócias ou titulares, e tenham até um(a) empregado(a) contratado(a) que receba o salário mínimo, ou o piso da categoria.

Ciência e Tecnologia – Proprietárias de empresa de base tecnológica com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Entende-se por empresa de base tecnológica aquela cuja atividade produtiva fundamenta-se no desenvolvimento de novos produtos ou processos, baseada na aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras.

Negócios Internacionais – Proprietárias de empresas cujos produtos ou serviços sejam vendidos em mercados internacionais fora do Brasil, assim como proprietárias de empresas que atuam como intermediárias entre entidades nacionais e internacionais. respeitando limite de faturamento anual de até R$4,8 milhões. Para concorrer nessa categoria, quando solicitado, as empresas deverão comprovar atividades internacionais nos 12 meses anteriores à divulgação desse regulamento

Critérios

Os critérios de avaliação das participantes abrangem diversos aspectos relacionados à gestão de negócios, como marketing e vendas, finanças, inovação, estratégia e geração de impacto social, entre outros. A análise do relato da história também levará em consideração os desafios enfrentados na abertura do empreendimento, participação ativa nos negócios, perseverança e superação, lições aprendidas ao longo do caminho e contribuição para o desenvolvimento de outras empreendedoras da comunidade.

Inscrições

As inscrições são gratuitas, e podem realizadas pelo site do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios – www.sebrae.com.br/premiomulherdenegocios e preencher o formulário eletrônico até 17 de agosto.

Além de preencher o formulário eletrônico, é necessário enviar um vídeo curto no formato de “pitch” com apresentação da empreendedora candidata. Para ajudar na gravação, o Sebrae disponibiliza, no site, um tutorial com dicas de como produzir o vídeo. As candidatas devem ser maiores de 18 anos e não há impedimento de participação, caso possua sócios homens, desde que seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.

Premiação

Na Etapa Estadual, o Sebrae no Amapá oferecerá premiação às vencedoras de cada uma, das cinco (5) categorias – Pequenos Negócios, Produtora Rural, Microempreendedora Individual (MEI), Ciência e Tecnologia, e Negócios Internacionais.

1º lugar – Receberão placa/troféu ouro; e instrumento de trabalho smartphone de última geração, com câmera e capacidade de edição de vídeos e fotos e participação no Evento Lidere do Sebrae/AP.

2º lugar – Receberão placa/ troféu prata e certificado de participação, e uma (1) consultoria de gestão e/ou inovação de até 30h e um (1) ingresso para o Fórum Sebrae de Conhecimento 2024.

3º lugar – Receberão placa/ troféu bronze, certificado de participação, e um (1) ingresso do Fórum Sebrae de Conhecimento 2024 e participação em um (1) curso da programação aberta do Sebrae/AP.

Nacional

Na Etapa Nacional, o Sebrae oferecerá premiação às vencedoras de cada uma, das cinco (5) categorias – Pequenos Negócios, Produtora Rural, Microempreendedora Individual (MEI), Ciência e Tecnologia, e Negócios Internacionais.

1º lugar – Receberão o troféu ouro, e participação em missão técnica nacional, instrumento de trabalho – celular de última geração, com câmera e capacidade de edição de vídeos e fotos.

2º lugar – Receberão o troféu prata, participação em missão técnica nacional, e instrumento de trabalho – celular de última geração, com câmera e capacidade de edição de vídeos e fotos.

3º lugar – Receberão o troféu bronze, participação em missão técnica nacional e instrumento de trabalho – tablet.

Coordenação

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios no Amapá, é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Maikon Richardson, e pela gestora do Projeto Sebrae Delas no Amapá, Rejane Reis.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...