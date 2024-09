Governo do Amapá já concluiu mais de 65% das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia AP-110

Dos 22 km de extensão, 17 já foram asfaltados; estrada vai ligar a comunidade de São Joaquim do Pacuí ao município de Cutias do Araguari.

O Governo do Amapá intensificou as obras de pavimentação asfáltica da Rodovia Estadual AP-110, que liga a comunidade de São Joaquim do Pacuí ao município de Cutias do Araguari. Dos 22 quilômetros de extensão, já foram asfaltados 17, o que corresponde a mais de 65% de toda a rodovia.

Nos 6 quilômetros restante, a equipe da Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) executa serviços de drenagem e terraplanagem, além da construção de duas pontes de concreto armado. Uma sobre o Igarapé do Garimpo e outra sobre o Rio Gurupora.

“Com a chegada do verão amazônico nós intensificamos ainda mais os serviços de terraplenagem que já estão quase concluídos, para assim iniciar a capa asfáltica para entregar a rodovia 100% asfaltada, e avançar para as etapas de acabamentos que consistem em sinalização, meio fio, iluminação, entre outros serviços”, explicou o secretário de Transportes, Marcos Jucá.

Serviços de terraplenagem nos últimos 6 quilômetros de extensão da rodoviaAté o fim do ano devem ser entregues todos os 22 quilômetros de asfalto da rodovia estadual que leva o nome de “Salomão Alcolumbre”, cujo projeto de lei é de autoria do deputado estadual, Júnior Favacho, e foi sancionado pelo governador do Amapá, Clécio Luís.

Avanços na pavimentação

As obras iniciaram em 2013 e foram paralisadas em 2017 a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), devido à descoberta de um sítio arqueológico. Os serviços foram retomados em 2022, onde foram executados trabalhos de drenagem, terraplenagem e aplicado o asfalto em 3,4 quilômetros de extensão.

Obras fazem parte da 2° etapa do Plano Rodoviário Estadual do Governo do Amapá

A pavimentação foi intensificada em 2023, avançando em quase metade da obra. Atualmente faltam 6 quilômetros de asfalto. A previsão de conclusão é para ainda este ano de 2024.

Os serviços integram a 2ª etapa do Plano Rodoviário Estadual. Além da AP-110 na região do Pacuí e Cutias do Araguari, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) também avança com a pavimentação da AP-070.

As obras contam com mais de R$ 380 milhões oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), articulados pelo senador Davi Alcolumbre, mais contrapartida do Governo do Estado.

Os investimentos em rodovias seguem sendo feitos pelo Governo do Amapá, com o objetivo de gerar mais qualidade de vida e segurança na mobilidade da população; melhorar a trafegabilidade e fomentar a economia através do escoamento agrícola; e facilitar o acesso das comunidades rurais e ribeirinhas às sedes dos municípios.

Agência de Notícias do Amapá

