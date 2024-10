Amapá em obra: Governo do Estado conclui mais de 90% da via paralela na Rodovia Duca Serra, em Macapá

Trecho já recebeu serviços de terraplenagem e capa asfáltica. Equipe avança para fase de acabamentos, como implementação de caixas coletoras, sinalização e paisagismo.

As obras na via paralela que dará mais fluidez ao trânsito da Rodovia Duca Serra (AP-020), em Macapá, já chegaram a mais de 90% conclusão. Os serviços realizados pelo Governo do Amapá, contemplam o trecho que inicia próximo a uma loja de automóveis até a entrada do bairro Cabralzinho.

As ações são executadas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) e atendem uma demanda antiga da população, em função do intenso fluxo de veículos neste trecho nos horários de pico, que é próximo de condomínio e escolas.

Via já foi totalmente pavimentadaA nova via, que possui 500 metros de extensão, está totalmente asfaltada, e avança para a fase de acabamentos como implementação de caixas coletoras, paisagismo e sinalização horizontal e vertical, calçadas, meio fio e ciclofaixa. As obras estão previstas para serem conc luídas ainda neste semestre.

Segundo o secretário de Transportes, Marcos Jucá, o novo acesso irá contribuir significativamente para a fluidez no trânsito desse perímetro que sofre com questões de engarrafamento em horários de grande tráfego, como às 7h30, 12h, 14h e 18h30.

“O trecho se concentra principalmente em frente ao colégio. Então, para evitar o acumulo de veículos nesse perímetro em horário de pico, criamos essa via marginal, em que as pessoas podem parar tranquilamente sem interferir no fluxo de trânsito da rodovia”, explicou Jucá.

Equipe realiza serviços de implementação das caixas coletoras

Duplicação da Rodovia Duca Serra

Os 17 km da Rodovia Duca Serra estão totalmente pavimentados e duplicados. Agora, a obra passa pela de fase acabamentos que consiste na construção de 12 retornos, 6 rotatórias, 6 passarelas de pedestre, ciclofaixa, acostamento, barreiras, iluminação e sinalização horizontal e vertical.

Todos os serviços estão sendo intensificados com várias frentes de serviços que atuam simultaneamente. Uma equipe trabalha com a construção de novos retornos no perímetro próximo ao bairro coração e linha férrea.

A segunda equipe que também atua próximo a esse perímetro trabalha com serviços de iluminação e implementação de postes. Já próximo à entrada de Santana, estão atuando na fundação da quinta passarela de pedestre e, por toda rodovia, estão sendo feitas limpeza e sinalização horizontal e vertical.

Essa é umas das maiores obras de mobilidade urbana do Amapá, que dará maior fluidez, qualidade e segurança aos 150 mil veículos que trafegam diariamente pela Região Metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão.

Agência de Notícias do Amapá

