Governo do Amapá apresenta avanços na alfabetização dos 16 municípios durante evento de promoção dos direitos das crianças

Evento contou com prefeitos, secretários e aconteceu em parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Amapá.

Em parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, o Governo do Amapá reuniu os prefeitos e secretários dos 16 municípios para um evento em promoção dos direitos das crianças, nesta quinta-feira, 5. Na ocasião, foram apresentados os dados de alfabetização de 2024, que indicam um avanço histórico no letramento de todo o estado.

De acordo com os dados, coletados por meio de uma prova que avaliou 25 mil alunos, cerca de 55% das crianças do Amapá já são leitoras. Este número histórico ultrapassa a meta de 2024, que previa apenas 48% de estudantes alfabetizados na idade certa.

“Os dados são um reflexo das políticas que efetuamos por meio do ‘Colabora Amapá’, que completa cinco anos. Através dessa iniciativa, nós entregamos livros didáticos para as escolas municipais, capacitamos professores alfabetizadores e fazemos uma série de ações conjuntas com os municípios, em prol da educação do Amapá inteiro”, explicou o governador do Estado, Clécio Luís, na ocasião.

Durante o evento, o Ministério Público também entregou as premiações do Selo Unicef para sete municípios, além dos troféus de homenagem do Pacto Estadual Pela Primeira Infância, entregue pelo Tribunal de Contas do Amapá. O momento ainda contou com um coral de alunos do 2º ano, que cantou clássicos da música brasileira.

Sandra Casimiro, secretária de Estado da Educação”Estamos reunidos hoje para mostrar todo o empenho das entidades governamentais em promover os direitos das crianças, em diversas esferas. Na educação, estamos avançando graças ao trabalho conjunto das redes estadual e municipal. Estamos caminhando para tornar o Amapá uma referência nacional de alfabetização”, celebrou a secretária de Estado da Educação, Sandra Cassimiro.

Além dos prefeitos e secretários municipais, o evento contou com a presença da deputada federal Goreth Silva, o promotor de Justiça Iaci Pelaes, vereadores e representantes do Fundo das Nações Unidas pela Infância.

Parceria na educação

Os resultados apresentados são fruto do regime de colaboração ‘Colabora Amapá’. O programa foi instituído pela Lei 2.448 de 2 de dezembro de 2019 e consiste em uma parceria entre o Governo do Amapá e a prefeitura dos 16 municípios, em prol de ações educacionais para crianças, especialmente focadas na alfabetização.

O Governo do Amapá investiu R$ 38 milhões no regime de colaboração em 2023, o que possibilitou a entrega de 4 milhões de livros para os municípios. Em 2024, esse valor chegou a R$ 50 milhões, reforçando todo o trabalho realizado. Ou seja, ao todo, a gestão atual do Governo do Amapá já investiu quase R$ 90 milhões para alfabetizar crianças do estado.

