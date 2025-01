‘Investimento que vale a pena porque gerou resultados positivos na economia’, ressalta governador Clécio Luís no balanço do Réveillon do Amapá

Números do impacto do maior Ano-Novo da Amazônia foram apresentados pelo Governo do Estado à imprensa nesta terça-feira, 7.

O governador Clécio Luís e o vice-governador, Antônio Teles Júnior, falaram em números à imprensa nesta terça-feira, 7, sobre o impacto positivo gerado pelo Réveillon do Amapá, que se consolidou como o maior Ano-Novo da Amazônia. A programação gratuita em Macapá foi organizada por uma parceria entre o Governo do Estado, a iniciativa privada, o Ministério do Turismo e o senador Davi Alcolumbre.

“Nos sentimos na obrigação e na satisfação de prestar contas do sucesso que foi o maior Ano-Novo da Amazônia. Foi além do que planejamos. A festa foi maravilhosa nas quatro noites, mas a gente precisa fazer jus à promoção do Amapá e impactar na economia. É política pública na prática, de turismo e de geração de emprego e renda. É um investimento que vale a pena porque gerou resultados positivos numa cadeia gigante da economia. Vamos seguir apostando nesta política que coloca o Amapá no circuito nacional de eventos”, citou o governador Clécio Luís.

Réveillon do Amapá se consolida como o maior Ano-Novo da Amazônia

Durante o Réveillon do Amapá, o maior Ano Novo da Amazônia, 75 atrações artísticas locais foram apresentadas no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, entre cantores, bandas, grupos de marabaixo e DJs. Além disso, contratados pelo setor privado, seis artistas de renome nacional e internacional realizaram shows gratuitos para a população.

Com entrada franca para todos, a programação que celebrou a chegada de 2025 foi realizada com R$ 18,6 milhões, investimento com recursos da iniciativa privada e dos tesouros estaduais e federais. As quatro noites de evento resultaram em mais de R$ 211,9 milhões em renda para, principalmente, os produtos empreendedores que comercializaram diversos tipos de serviços e serviços no estado.

Simone vendeu comidas típicas no Réveillon do Amapá”Estou muito grato. O que investi, consegui triplicar nestes dias. Um cliente que foi na primeira noite me rendeu um contrato para fornecer energia para quatro noites e agora virou um contrato mensal para uma empresa. É de fato uma vitrine”, celebrou Simone Marinho, empreendedora do ramo de comidas típicas que vendeu no Réveillon do Amapá.

Conforme dados do Grupo NOA, da Receita Federal, da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turismo (Sinart), o Amapá recebeu mais de 32,5 mil turistas no fim de ano, no período de 20 a 31 de dezembro, que chegou por meio do aeroporto e do Terminal Rodoviário em Macapá, da Ponte Binacional em Oiapoque e do Porto do Grego em Santana.

Imprensa, empreendedores, artistas e demais convidados participaram do balanço do Réveillon do Amapá

“O Réveillon entra como uma estratégia de estímulo da economia. O que a gente quer aqui é consolidar um instrumento de política econômica que dá certo”, comentou o vice-governador Teles Júnior.

Uma pesquisa realizada pelo Governo do Estado contabilizou índice de satisfação de 97% (bom/excelente) do público com as atrações artísticas que foram exibidas no Réveillon do Amapá. Mais da maioria do público qualificou-se como uma excelente alternativa à realização de eventos para fomentar a economia e consolidar o Amapá como destino turístico.

