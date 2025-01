HMPV: o que você precisa saber sobre o vírus respiratório que se espalha na China

Governo do país asiático diz que aumento de casos é comum nesta época do ano; OMS reforça que acompanha a situação

Nos últimos dias, imagens de hospitais cheios e o aumento no número de casos do chamado Metapneumovírus humano (HMPV) na China geraram tensões no mundo quanto à possibilidade de uma nova emergência global, a exemplo do que o ocorreu com o coronavírus.

O governo do país asiático, no entanto, afirma que a quantidade de casos observada é normal para o período de inverno no hemisfério norte e que a situação está sob controle.

No fim da semana passada, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, foi questionada por jornalista sobre a preocupação de nações vizinhas quanto a propagação de vírus respiratórios na região. “As infecções respiratórias tendem a atingir o pico durante a estação fria”, disse ela.

Ning também afirmou que os números registrados atualmente são inferiores aos observados no ano passado. “As doenças respiratórias parecem ser menos graves e se espalham em menor escala em comparação ao ano anterior. Posso garantir que o governo chinês se preocupa com a saúde dos cidadãos chineses e estrangeiros na China. É seguro viajar na China”, declarou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não sinalizou nenhuma possibilidade de que o cenário possa representar uma emergência global. Não há indícios de surtos preocupantes em outras nações, apesar de dois registros pontuais na Índia, por exemplo.

De acordo com a OMS, o escritório da organização na China contribui com as autoridades locais para no rastreamento de patógenos e mudanças em cepas e variantes do vírus. A entidade também demonstrou preocupação com as notícias falsas sobre o tema.

O HMPV não é um novo vírus respiratório. Ele é conhecido há mais de 60 anos e causa sintomas geralmente leves, como tosse, febre e congestão nasal. Casos graves não são comuns, mas podem levar à pneumonia, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Atualmente, não há tratamento antiviral específico ou vacina. A OMS recomenda medidas preventivas simples, como as aplicadas normalmente para doenças respiratórias, incluindo gripe e Covid-19. Quem apresentar sintomas respiratórios deve ficar em casa quando doente, usar máscaras em locais público e fechados, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e lavar as mãos frequentemente.

Veja íntegra no site Brasil de Fato

