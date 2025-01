Pesquisador da Embrapa Amapá participa de articulação com a Universidade de Granada, na Espanha

Pesquisadores do Amapá, vinculados à Rede Bionorte, estão na cidade de Granada, na Espanha, para estabelecer uma colaboração técnico-científica com a Universidad de Granada (UGR). A visita técnica in loco é supervisionada pelo pesquisador Joaquín Campos, do Departamento de Química Farmacêutica e Orgânica da Faculdade de Farmácia da UGR. A iniciativa visa fortalecer laços acadêmicos e explorar soluções inovadoras para questões ambientais da Amazônia, com conexão junto ao setor agropecuário brasileiro.

O diretor do Departamento de Pesquisa e coordenador do PPG-BIONORTE Polo Amapá, Cleydson Breno Rodrigues dos Santos, e o pesquisador e chefe de Transferência de Tecnologias da Embrapa Amapá, Jô de Farias Lima, buscam ampliar as possibilidades de pesquisa e inovação por meio do uso de bioquimioinformática e de um banco de moléculas sintéticas produzido pelo grupo de pesquisadores da UGR. Essas ferramentas podem gerar soluções biotecnológicas aplicadas a desafios emergentes, como o enfrentamento de pragas na cultura da mandioca e doenças associadas ao camarão da Amazônia.

O pesquisador Jô de Farias Lima enfatiza que a colaboração representa um marco no enfrentamento de problemas cruciais para o setor agrícola e aquícola da Amazônia. “Além de ampliar o conhecimento científico, essa iniciativa consolida as competências técnico-científicas da Embrapa e da Universidade Federal do Amapá (Unifap) como protagonistas no desenvolvimento da região amazônica”, afirma.

A pesquisa de Cleydson Breno é voltada para a identificação de potenciais agentes antimicrobianos frente a patógenos que afetam humanos e animais, utilizando abordagens de bioquimioinformática. Essa linha de estudo atende às demandas científicas crescentes lideradas pela Embrapa, incluindo pragas agrícolas e questões de sanidade animal.

Rede Bionorte como elo entre a Amazônia e a comunidade internacional



A Rede Bionorte é um programa de doutorado estratégico que conecta instituições de ensino e pesquisa na Amazônia. Desempenha um papel fundamental na indução de pesquisas científicas de impacto global. A iniciativa fomenta a integração entre pesquisadores da região amazônica e instituições internacionais, promovendo o avanço do conhecimento em biodiversidade, biotecnologia e inovação tecnológica.



