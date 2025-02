Governo do Amapá lança chamada pública para capacitar mulheres em programação e empreendedorismo

O Governo do Estado realiza na segunda-feira, 24, o lançamento da chamada pública do projeto Tech Delas. A iniciativa conta com a parceria da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da deputada federal Professora Goreth, para capacitar mulheres nas áreas de programação e empreendedorismo, promovendo a igualdade de gênero e o desenvolvimento econômico.

O projeto oferta 100 vagas exclusivamente para mulheres a partir dos 18 anos e terá duração de três meses. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 24 de fevereiro a 24 de março. Ao final do curso, as alunas estarão habilitadas para desenvolver softwares e criarem os próprios negócios.

Local: auditório do Museu Sacaca

Data: 24/02/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Feliciano Coelho, nº 1509, bairro Trem, em Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...