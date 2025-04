Comunidades indígenas de Tomé – Açu lançam exposição fotográfica em celebração ao Dia dos Povos Indígenas

Mostra intitulada de “Um olhar Turiwara sobre si” é o resultado de uma oficina de fotografia promovido pelo Fundo Hydro

Comunidades indígenas de Tomé-Açu, no Pará, lançaram nesta quinta (17) a mostra fotográfica “Um olhar Turiwara sobre si”. A ação é o resultado da conclusão de uma oficina de fotografia promovida pelo Fundo Hydro e marca a abertura das celebrações do Dia dos Povos Indígenas no território.



A iniciativa, que representa a ampliação dos esforços do Fundo Hydro para apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades locais ao longo do seu território de atuação e, faz parte de uma capacitação através do intercâmbio de saberes entre as comunidades indígenas de Tomé-Açu e Barcarena. Em fevereiro, representantes dos povos indígenas do Vale do Acará visitaram projetos de Turismo de Base Comunitária (TBC) apoiados pelo Fundo, em Barcarena. Visando à COP30, a visita inspirou a comunidade a desenvolver um projeto similar, e a oficina teve como objetivo capacitá-los a registrar e divulgar seu patrimônio cultural e natural.



A oficina abordou temas como história da fotografia, conceitos e técnicas, tipos de equipamentos e relatos de experiências. Os participantes aprenderam técnicas de retrato, registro do cotidiano, fotos macro e panorâmicas, explorando os desdobramentos do tema em “Nossa gente”, “Nossa comida” e “Nosso ambiente”. A capacitação foi uma oportunidade para os participantes expressarem sua visão de mundo através da fotografia e buscou revelar como a comunidade se vê e como gostaria de ser vista, transformando o resultado da ação em um verdadeiro cartão de visitas.



“A fotografia é uma ferramenta poderosa para valorizar a identidade, cultura, valores e tradições desses povos”, afirma Eduardo Figueiredo, Diretor-executivo do Fundo Hydro. “Ao registrar em imagens a memória que antes era apenas oral, tem o potencial de documentar costumes, rotinas e meios de produção, fortalecendo o senso de pertencimento e o empoderamento da comunidade.”





A iniciativa do Fundo Hydro, organização sem fins lucrativos dedicada a investir em projetos que promovem o empreendedorismo, a inclusão social, a preservação ambiental e a redução das desigualdades em comunidades, demonstra o compromisso da organização com o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atua, promovendo o diálogo intercultural e o respeito à diversidade.



O Fundo Hydro atua como mecanismo financeiro, através da realização ou apoio a projetos que se propõe a reduzir desigualdades, gerar renda, emprego, promover a cultura de base comunitária e preservar o meio ambiente, contribuindo para comunidades e cidades melhores e mais sustentáveis para todos e todas.



Para Figueiredo, este intercâmbio cultural representa uma oportunidade única para que as comunidades de Tomé-Açu e Barcarena conheçam as tradições umas das outras e observem possibilidades de desenvolvimento de negócios em seus territórios.



“Especialmente durante este período que antecede a COP30 no Pará, este intercâmbio se torna ainda mais relevante, permitindo que essas vozes sejam ouvidas e suas experiências compartilhadas em um contexto global. O Fundo Hydro se orgulha em promover estas trocas em comunidades da Amazônia, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização das culturas locais”, finaliza.



Sobre o Fundo Hydro:

O Fundo Hydro é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2019, quando as empresas Hydro, Albras e Alunorte uniram esforços em torno da construção de um futuro melhor e mais sustentável. O Fundo atua como mecanismo financeiro, através da realização ou apoio a projetos que se propõe a reduzir desigualdades, gerar renda, emprego, promover a cultura de base comunitária e preservar o meio ambiente, contribuindo para comunidades e cidades melhores e mais sustentáveis para todos e todas. Ao longo de dez anos, serão investidos R$ 100 milhões para potencializar projetos realizados pela e para a comunidade, com base nas principais demandas dos territórios, identificadas e definidas em processos com ampla e transparente participação social.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...