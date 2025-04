Grupo Jurubebas de Teatro estreia nova versão do espetáculo ‘Quarto Azul’

No mês de maio, a peça teatral entra em circulação por Manaus e pelo interior do Amazonas, e marcará presença em festival de teatro mineiro no mês de junho

A narrativa de um casal no começo de um relacionamento – incluindo o primeiro encontro, o primeiro beijo e a primeira experiência íntima – é apresentada, de maneira humorada, sensível e romântica no espetáculo “Quarto Azul”, criado pelo Grupo Jurubebas de Teatro, do Amazonas.

O espetáculo, que está em cartaz há 8 anos e estreia uma nova versão nos palcos, será apresentado nos dias 8 e 9 de maio em Manaus, no Centro de Artes Integradas do Amazonas (Rua Belo Horizonte, 1408, Adrianópolis); nos dias 15 e 16 de maio em Manacapuru, no Colégio Nossa Senhora de Nazaré (Praça Bandeira, 843, Manacapuru); e nos dias 22 e 23 de maio em Novo Airão, na Escola Estadual Danilo Mattos Areosa (Avenida João Paulo II, 192, Centro) sempre às 15h, de forma gratuita para alunos e a comunidade.

A peça também foi selecionada para o 15º Festival Nacional de Teatro de São João Nepomuceno, em Minas Gerais, e será apresentada no dia 19 de junho no Centro Cultural de São João Nepomuceno, com entrada gratuita. O festival é uma mostra competitiva que reúne espetáculo de todo o Brasil, e Grupo Jurubebas é o representante do Amazonas no evento.

Enredo

A peça traz uma mistura entre realidade e ficção, na qual Felipe Maya Jatobá e Robert Moura compartilham um pouco de suas histórias em 45 minutos de risos, jogos e emoções. Escrita, dirigida e protagonizada por membros da comunidade LGBTQIAPN+, a nova montagem incorpora novas narrativas para contar a trajetória dos protagonistas. “Os personagens Robert e Felipe representam um recorte de uma relação que começa como qualquer outra: com a curiosidade pelo desconhecido”, explica Felipe, que também assina a direção e a dramaturgia da obra.

A produção já percorreu diversas regiões do Brasil e recebeu aproximadamente 20 indicações em festivais nacionais, sendo premiada em categorias de atuação e espetáculo no circuito mineiro de festivais. “Quarto Azul mexe com muitas estruturas do senso comum quando o tema é a relação afetiva na contemporaneidade. A gente dialoga a partir das diferenças entre os protagonistas para criar um fio condutor comum, relação esta para além das aparências”, diz Robert Moura, que interpreta um dos personagens dessa história.

Inspirado em uma história real, o espetáculo integra uma pesquisa em dramaturgia de autoficção conduzida por Felipe Maya Jatobá. Quando questionado sobre a possibilidade de a história do casal ser verdadeira ou ficcional, Felipe responde: “Quarto Azul é uma história que se mistura com a de todos nós. Quando eu e Robert nos olhamos, queremos trazer o conforto de uma relação possível, mas deixamos para que o público tire suas conclusões. Nosso objetivo é convidar o espectador a conversar sobre amor e nós estamos ali para compartilhar um pouco dele também!”.

