Gemini vai permitir que você crie ou edite imagens de modo nativo

Depois de um período de testes, aplicativo do Gemini começa a ser capaz de editar ou criar imagens de modo oficial. Recurso está sendo liberado em mais de 45 idiomas.

Quem usa o Gemini apenas para obter conteúdo em texto ou voz poderá ir além: a ferramenta ganhou suporte oficial a edição de imagens. Isso significa que você pode usar o Gemini para remover o fundo de uma foto ou adicionar elementos a uma imagem, por exemplo.

De igual modo, você pode dar instruções via texto (prompts) ou voz para que o Gemini crie uma imagem específica. Novas instruções poderão ser dadas na sequência para que a imagem resultante seja ajustada até ficar do jeito que você deseja.

Não que isso seja totalmente novo. Desde o início do ano que desenvolvedores podem testar a edição de imagens do Gemini por meio da ferramenta Google AI Studio. O que o Google está fazendo, agora, é integrando a funcionalidade diretamente no aplicativo do Gemini, como algo oficial.

A companhia destaca ainda a capacidade de o Gemini gerar resultados que combinam texto e imagens. “Por exemplo, você pode pedir para o Gemini criar o rascunho inicial de uma história de ninar sobre dragões e gerar imagens para complementá-la”, explica o Google.

No exemplo a seguir, do próprio Google, vemos a foto de um cachorro à esquerda. Na foto do meio, o Gemini colocou um boné amarelo no animal. Na imagem à direita, a ferramenta trocou o fundo, colocando a areia de uma praia no lugar do gramado.

