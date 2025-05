Docente do curso de Jornalismo lança livro sobre Mazagão

Lançamento do mais recente trabalho do Prof. Dr. Ivan Carlo será no dia 9 de maio, em Macapá (AP).

Acontece, no dia 9 de maio, no Senac, o lançamento do novo livro do professor Ivan Carlo Andrade de Oliveira, do curso de Jornalismo da Unifap. O livro, “Mazagão”, escrito sob o pseudônimo de Gian Danton, reúne 11 histórias que se passam tanto na Mazagão africana quanto na brasileira.

“Mazagão é única no mundo”, diz o autor. “É o único caso de uma cidade que foi transportada de um continente para outro. São séculos de histórias e fatos e até lendas que exploro no meu livro. Enquanto conto a história dos personagens, narro também a trajetória dessa cidade incrível”.

Embora pareça que as 11 histórias são isoladas, lidas em conjunto, elas formam uma história só, como um romance. “O livro é um desafio para o leitor: descobrir o que une as várias histórias, algo que só revelo no último capítulo, nas últimas páginas”.

Com tantas páginas, o livro conta com ilustrações de vários desenhistas de Macapá, Manaus e Curitiba, tornado a obra ainda mais interessante.

O livro, “Mazagão”, escrito sob o pseudônimo de Gian Danton, reúne 11 histórias que se passam tanto na Mazagão africana quanto na brasileira.

Gian Danton é roteirista de quadrinhos desde 1989. É autor de diversos livros na área de comunicação de três romances: O uivo da górgona, Galeão e Cabanagem. É integrante da Academia Amapaense de Letras.

Serviço

Lançamento do livro Mazagão

Local: Senac Amapá – Av. Henrique Galúcio, 1999

Hora: 19h.

*Texto e fotos: Divulgação

Curtir isso: Curtir Carregando...