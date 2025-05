Festival de cinema ‘Close’ anuncia a lista dos filmes e videoclipes selecionados para segunda edição

A organização do Festival de Cinema “Close” anuncia nesta sexta-feira (16) a lista das 28 obras selecionadas para as mostras competitivas do evento que acontece no Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, em junho. A segunda edição do festival que é dedicado a visibilidade de filmes, documentários e videoclipes com temáticas relacionadas a esse universo alcançou resultados extremamente positivos com mais de 300 inscrições de todo o país, um aumento de 43% em comparação a 2024.

Entre as obras inscritas, os filmes de ficção se destacam com 179, seguido dos documentários com 73 e videoclipes, com 49 produções participantes. No que se refere a localidade das produções, São Paulo é o estado que mais submeteu obras, 47 no total. Em seguida teve Rio de Janeiro com 26, e Amazonas, com 20 produções inscritas. Completam a lista dos cinco estados com maior participação, Minas Gerais com 15 e Pernambuco, com 12.

O idealizador do festival e coordenador geral do evento, o cineasta Wallace Abreu, destaca o aumento da participação das produções amazonenses. “Saltamos de seis inscrições na primeira edição do festival para 20 neste ano. Isso nos mostra que as sementes plantadas entre os realizadores locais, na primeira edição, começam a dar frutos. Trata-se ainda de uma produção concentrada na capital, mas esperamos em breve alcançar também realizadores audiovisuais do interior do estado”, disse Wallace.

Os únicos estados que não tiveram obras inscritas para essa edição foram Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, todos localizados na região Norte. “O Close foi concebido como uma janela para o audiovisual do Brasil e do mundo, mas também tem um papel importante de difusão do formato no contexto regional. Temos muitas histórias e artistas da comunidade LGBT que podem se tornar enredos de filmes, personagens de documentários e também na música, com potentes videoclipes. Precisamos trabalhar no estímulo a essas produções, e políticas culturais como a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc têm sido ferramentas importantes nesse processo”, acrescenta o idealizador do Close.

Escolha – A seleção das produções para a segunda edição do “Close” foi feita por Wallace Abreu. Ele é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, graduado em Comunicação Social – Jornalismo, com especialização em Cinema e Linguagem Audiovisual. Wallace atua há 19 anos no mercado cinematográfico e teatral amazonense como ator, diretor artístico, produtor e roteirista.

Também participou da escolha das obras o fotógrafo e jornalista amazonense Eduardo Gomes. Ele possui vasta experiência no setor cultural. É ator, membro da Cia de Atores Escalafobéticos desde 2009. Atua ainda como colaborador da Cacique Produções, onde desenvolve trabalhos no campo audiovisual como diretor de fotografia, assistente de produção e direção.

“Fico muito honrado com o convite para integrar a curadoria do segundo Close, uma edição que insere o festival na programação em alusão ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, em Manaus, e que firma definitivamente o evento no calendário artístico anual da cidade”, disse Eduardo Gomes.

Programação – Nesta edição, o “Close” acontece em junho, em alusão ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. A programação será dividida em Mostra Manuela Otto de Documentários, Mostra Nei Szafir de Ficção, além da inédita Mostra Óscar Ramos de Videoclipes, que é um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital LGBTQIAPN+ Nº003/2024, viabilizado pelo Conselho Municipal de Cultura/Prefeitura de Manaus.

A programação completa do festival estará disponível em breve na página do Close no Instagram (@closecinefestival).

Confira a lista dos selecionados.

MOSTRA NEI SZAFIR DE FICÇÃO

Americana – Direção: Agarb Braga – Belém (PA)

Depois do Ponto Final – Direção: Rafael Aguiar – Cataguases (MG)

Escolhidos – Direção: Pablo Diego Garcia – São Paulo (SP)

Mãe – Direção: João Monteiro – Porto Alegre (RS)

O Extraordinário Evanescer – Direção: Nicka – Manaus (AM)

O que é de César – Direção: Marcos José – Joaçaba (SC)

Ponto e Vírgula – Direção: Thiago Kistenmacker – Rio de Janeiro (RJ)

Vai Passar? – Direção: Rafael Creder e Jennifer Bonates – Manaus (AM)

MOSTRA MANUELA OTTO DE DOCUMENTÁRIOS

A Bolha – Direção: Caio Baú – São Paulo (SP)

Basquete das Excluídas – Direção: Rudolfo Auffinger – Curitiba (PR)

Carpina, 11 de Setembro – Direção: Mery Lemos – Carpina (PE)

Comida de Caboco: Herança na beira do Rio Negro – Direção: Dante Abner – Manaus (AM)

Making Of: Casco de Jabutt – Direção: Gustavo Fernandes – Manaus (AM)

Márcia Antonelli – Das Palavras à Sobrevivência – Direção: Mariellen Kuma – Manaus (AM)

Neon – Direção: Daniel Luciancencov – Santo André (SP)

Pedagogias da Navalha – Direção: Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos – Rio de Janeiro (RJ)

Travando Lutas – Direção: Beni Campos – Niterói (RJ)

MOSTRA ÓSCAR RAMOS DE VIDEOCLIPES

Além do Seu Portão – RAVIH – Direção: Ravih, Karina Tigre e André Lessa – São Paulo (SP)

Amizade – Teodoro – Direção: Meirilinda – Trindade (GO)

Baiana – Katha Maathai – Direção: André Castro Neto – Teixeira de Freitas (BA)

Cana Queimada de Desejos – Sávio Sabiá – Direção: Ricardo Sékula e Sávio Sabiá – Carpina (PE)

Geleia de Morango – Direção: Ana Choueiri – São Carlos (SP)

Mergulho – Nayri – Direção: Juh Almeida – Salvador (BA)

Pipoca Doce – Ana Flor de Carvalho – Direção: Marina Bastos / Na Tora – Goiânia (GO)

Sempre Assim – Beatriz Procópio – Direção: Gandhi Tabosa – Manaus (AM)

Sobrou Pra Vc – AQNO – Direção: Adrianna Oliveira – Marabá (PA)

Tem Alguém Aqui – Isabela Moraes – Direção: Helder Araújo – Caruaru (PE)

Tens Cuidado – Aurora Boreal feat. Márcia Siqueira – Direção: Gabriel Leão e Paulla Baçal – Manaus (AM)

Curtir isso: Curtir Carregando...