Equatorial anuncia manutenção programada até 24 de maio

Santana e Macapá receberão trabalhos de substituição de poste, melhoria na rede, substituição de equipamentos, entre outros.

A CEA Equatorial diariamente realiza diversos trabalhos em vários municípios do estado, seja com podas, substituição de equipamentos, de estruturas, entre outras frentes de trabalho de manutenção e de correção. Para que esses trabalham ocorram são realizados os Desligamentos Programados. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de levar mais qualidade ao fornecimento de energia para os habitantes de cada cidade.

Desta vez, durante os dias 17 a 24 de maio, as cidades de Santana e Macapá recebem as ações do Grupo.

Vale ressaltar que para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Para ter acesso aos desligamento diários, você pode acessar o site da CEA Equatorial, clicando na opção Desligamento Programado, atualizados diariamente.

CONFIRA OS DESLIGAMENTOS PARA O PERÍODO ENTRE 17 A 24 DE MAIO:

Santana, Remédios, dia 17

Local: Esquina da Rua Pedro Salvador Diniz e Avenida Maria Colares.

Horário: 15h às 18h

Macapá, Pantanal, dia 17

Local: Rua Constantinopla, entre Avenida Egito e Avenida Nicolau Libório.

Horário: 15h às 17h

Macapá, Boné Azul, dia 19

Local: Rua Armindo Pinto, entre Avenida Nossa Senhora de Aparecida e Avenida Minervina Barcellos. Rua Brasil, entre Avenida Minervina Barcellos e Avenida Annibal Barcellos. Avenida Minervina Barcellos e Avenida Annibal Barcelos, entre Rua Armindo Pinto e Rua Raimundo Almeida da Costa.

Horário: 10h às 18h

Santana, Área Portuária, dia 20

Local: Rua A-1. Avenida Maria Colares, entre Rua Cláudio Lúcio Monteiro e Rua Presidente John Kennedy. Rua Cláudio Lúcio Monteiro, entre Avenida Maria Colares e Avenida Francisco de Melo Parente.

Horário: 10h às 18h

Macapá, Novo Horizonte, dia 21

Local: Rua Fernando Alves de Oliveira, entre Avenida Maria das Graças Picanço e Avenida Álvaro Carvalho Barbosa. Avenida Severino Gomes de Almeida e Avenida Álvaro Carvalho Barbosa, a partir da Rua Iracema Castro Santos, sentido área de ressaca. Avenida Joaquim da Silva e Avenida Alexandra Ferreira da Silva, entre Rua Cícero Marques de Souza. Rua Alceu Paulo Ramos, Rua Iracema Castro Santos, Rua Fernando Alves de Oliveira e Rua Maria da Conceição dos Santos, entre Avenida Ana Maria Gomes da Costa e Avenida Alexandre Ferreira da Silva.

Horário: 10h às 18h

Macapá, Beirol, dia 21

Local: Avenida Galibis, entre Rua Canal das Pedrinhas e Rua Jovino Dinoá. Rua Leopoldo Machado, entre Avenida Tupiniquins e Avenida dos Aimorés.

Horário: 14h às 17h

Macapá, Novo Buritizal, dia 22

Local: Avenida Rosa Branca Açucena, entre Rua Tia Geralda e Rua Tia Jô.

Horário: 8h30 às 11h30

Macapá, Congós, dia 22

Local: Avenida Marapanim, entre Rua Carlos Drummond de Andrade e a Ressaca Chico Dias.

Horário: 9h às 15h

Macapá, Novo Horizonte, dia 22

Local: Avenida Paulo do Espírito Santo Silva, entre Rua Iracema Castro Santos e Rua Francisco Cassiano da Costa. Rua Fernando Alves de Oliveira, entre Avenida Alexandre Ferreira da Silva e Avenida Paulo do Espírito Santo. Rua Maria da Conceição dos Santos, entre Avenida Alexandre da Silva e Área de Ressaca.

Horário: 10h às 18h

Macapá, Buritizal, dia 22

Local: Conjunto São José, quadra 05, bloco 02.

Horário: 13h30 às 16h30

Santana, Remédios, dia 23

Local: Rua Salvador Diniz, entre Avenida Stélio de Oliveira e Travessa 20. Travessa José Deolindo da Silva. Avenida Palmira Miranda Andrade.

Horário: 10h às 18h

Santana, Remédios, dia 24

Local: Rua Salvador Diniz e Rua José Bruno de Oliveira Gomes, entre Avenida Stélio de Oliveira e Avenida Maria Colares. Avenida Stélio de Oliveira, entre Rua Salvador Diniz e Rua Adálvaro Cavalcante.

Horário: 10h às 18h

