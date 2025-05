Projeto de audiovisual lança curta-metragem Mãe D’água na Escola Estadual Maria Nazare Pereira Vasconcelos, nesta sexta-feira (30)

Filme traz a lenda para a esfera audiovisual amazônica, abordando o respeito ancestral das comunidades ribeirinhas em busca do equilíbrio ambiental no qual estão inseridas

O curta-metragem Mãe D’água será lançado nesta quinta-feira (29), às 15h, no Cine Teatro Territorial, no centro de Macapá. O Curta é o mais recente lançamento do projeto Cine Toy Viajante e Macondo Produções de audiovisual independente, e traz a conhecida lenda para a esfera do audiovisual com o olhar amazônico.

O filme aborda o respeito Ancestral que move as comunidades do norte, buscando o equilíbrio com o meio ambiente de onde estão inseridas.

“Nossa cultura, tradicionalmente, é uma cultura de respeito e cuidado à natureza, respeito à floresta, respeito às nascentes de água, que são o palco dessa produção. O filme fala disso, e traz essa pauta para discussão com o público que assiste”, menciona o diretor da obra, Maurício Silva.

Sobre o Filme

Em uma comunidade da Amazônia, alguns moradores cultivam a crença e o respeito à floresta e às nascentes de água por sua crença espiritual e cultural. Dona Joana, por não acreditar, acaba se vendo em uma situação complicada quando manda sua filha até a nascente em certo horário, mesmo depois de ser alertada por suas vizinhas.

Ficha técnica:

Roteiro: João Loureiro

Direção: Maurício Silva

Imagens: Marcos Santos e Maurício Silva

Elenco:

Negra Aurea, Celeste Ferreira, Inácio Ferreira, Heloísa Vilhena, Cricilma Ferreira e Angela Vilhena

Locação: Recanto da Família – Sítio da Marry, localidade do São Joaquim do Pacuí.

A Equipe responsável pela produção do filme, trabalha com as lendas, mitos e causos que envolvem o povo ribeirinho, indígenas, e outros povos da floresta.

O projeto Cine Toy Viajante, da jovem produtora cultural e atriz, Luany Ferreira, promove exibições de audiovisual, Oficinas de Stop Motion, Flip Book e Cenas de Cinema Mudo, levando a iniciativa também para outros municípios do estado.

Serviço:

Lançamento do curta-metragem Mãe D’água

Data: 30 de maio | sexta-feira

Hora: 08h

Local: Escola Estadual Maria Nazare Pereira Vasconcelos



Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

