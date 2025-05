Delegados da Polícia Civil do Amapá são reconhecidos nacionalmente como os melhores do Brasil

Delegado-geral da PC-AP, Cezar Vieira foi agraciado na categoria “Destaque” e Eduardo Quadrotti, na categoria “Gestão”. Votação on-line foi promovida pelo Portal Nacional dos Delegados.

Dois delegados da Polícia Civil do Amapá (PC-AP entraram, nesta quarta-feira, 28, na lista dos melhores do país pelo site Portal Nacional dos Delegados, que há 8 anos realiza uma votação para a escolha dos profissionais que ganham relevância no direcionamento do trabalho policial desenvolvido no âmbito nacional.

O delegado-geral da PC-AP, Cezar Vieira foi agraciado na categoria “Destaque” e Eduardo Quadrotti, que atualmente conduz a Coordenadoria Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Ceccor/PC), na categoria “Gestão”.

De acordo com a plataforma digital, a votação é baseada nas atividades jurídicas, investigativas e de gestão, pela eficiência e qualidade dos serviços prestados. Este ano os delegados foram avaliados por milhares de usuários e colaboradores que visitam o portal e as redes sociais do site.

“A Polícia Civil do Amapá tem se destacado no cenário nacional, segundo avaliação de especialistas que analisam diversos critérios em todo o país. Entre os pontos observados estão o volume de operações realizadas, o apoio prestado a outras unidades da federação, os investimentos estruturais, a capacitação contínua dos agentes e a valorização dos servidores. O avanço da corporação tem sido impulsionado por uma gestão firme e visionária do Governo do Amapá, sob o comando do governador Clécio Luís, aliada a decisões políticas estratégicas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e ao enfrentamento direto do crime organizado”, pontuou Vieira.

O site faz diversas matérias e conteúdos específicos para delegados de polícia, sendo acessado por diversas pessoas inclusive, em sua grande maioria, por delegados renomados em todo o país, que representam grande parte dos votos para a escolha dos “Melhores Delegados do Brasil.

“Esse ano eu tive a grata surpresa de ser convidado a participar dessa eleição e venci no que se refere a melhor gestor do Brasil. Isso muito me honra, pois a questão é relacionada exclusivamente a um trabalho que vem sendo feito há anos, e surgindo bons frutos para a Polícia Civil do Amapá”, relatou Quadrotti.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...