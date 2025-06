Sebrae realiza ação gratuita em parceria com TRT-8 e OAB/AP que promove empreendedorismo no Quilombo do Curiaú

Ação ‘Mobiliza Curiaú’ que fomenta o empreendedorismo junto às famílias do Quilombo do Curiaú, comunidades quilombolas Casa Grande e Curralinho, encerra nesta quarta (18)

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) é parceiro do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) Pará e Amapá, na Ação ‘Mobiliza Curiaú, que também conta com a parceria do Ordem dos Advogados do Amapá (OAB/AP). O objetivo é fomentar o empreendedorismo através de capacitações no Quilombo do Curiaú, além de comunidades quilombolas vizinhas, como Casa Grande e Curralinho. Os atendimentos ocorrem no Quilombo do Curiaú em Macapá/AP, na Escola Estadual José Bonifácio, localizada na Rua Santo Antônio, 219, com todas as atividades gratuitas, no período de 16 a 18 de junho, das 8h às 21h.

TRT-8

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que abrange Pará e Amapá, é parceiro na iniciativa “Mobiliza Curiaú”. A ação, é fruto da colaboração entre o Comitê Gestor Regional de Raça, Gênero e Diversidade em conjunto com o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem (pelo projeto Judiciário Fraterno).

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, os atendimentos acontecem na Carreta Empreendedora do Sebrae, com ações que representam uma oportunidade concreta de instrumentalização do empreendedorismo nas comunidades quilombolas, com foco na geração de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias que ali vivem e produzem.

“Na Carreta Empreendedora do Sebrae, conseguimos oferecer uma estrutura completa para formação empreendedora, voltada especialmente para jovens e pequenos empreendedores. A programação inclui atividades como o Connect Day e oficinas do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). É uma oportunidade de aprender, trocar experiências e pensar em soluções para transformar a realidade local”, disse a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

A gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Célia Cardoso, informa que a proposta do Mobiliza Curiaú torna acessível orientações técnicas e capacitações para quem deseja empreender ou já está em atividade.

“A programação contempla desde adolescentes com atividades educativas voltadas ao despertar do comportamento empreendedor, até produtores locais, como os de hortaliças, açaí e farinha, que participam de oficinas presenciais específicas. Com a Carreta Empreendedora do Sebrae estacionada na comunidade, conseguimos ampliar o acesso ao conhecimento e estimular o desenvolvimento sustentável no território. Esta ação é realizada por meio da integração entre as unidades do Sebrae, entre elas, UPPDT, UAC-AAGRIN, UAR e UAC-CS”, informou a gerente Célia Cardoso.

Programação

A programação com cursos e oficinas, foram construídos a partir de escutas com a comunidade local, que está sendo realizada tanto na Carreta Empreendedora do Sebrae, quanto nas dependências da Escola José Bonifácio. Entre as atividades oferecidas, estão Curso de Segurança de Alimentos no Processamento do Açaí (com aula teórica e prática); Orientações técnicas sobre produção de farinha, plantio e colheita de hortaliças; Oficina de confecção de brinquedos ecológicos; Boas práticas na manipulação de alimentos; Conect Day e Marketing Digital; e Formalização e regularização de MEI.

O Sebrae oferece ainda atendimentos com consultorias empresariais, declaração anual de faturamento, alterações cadastrais, parcelamentos de dívidas e outros serviços voltados especificamente para o Microempreendedor Individual (MEI).

Serviço:

Sebrae no Amapá

