‘Cuidar das nossas águas é garantir o desenvolvimento do Amapá’, diz governador Clécio Luís ao lançar o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Instrumento lançado em Ferreira Gomes define diretrizes para o uso das águas, impulsiona geração de energia limpa, atrai investimentos e fortalece a preservação ambiental.

Por Winicius Tavares

Nesta quarta-feira, 25, no município de Ferreira Gomes, o governador Clécio Luís afirmou que o lançamento do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari representa um avanço estratégico, por promover uma visão integrada do território, capaz de transformar realidades, atrair investimentos com mais segurança e reforçar o compromisso do Amapá com a preservação ambiental, tanto para as gerações atuais quanto para as futuras.

“É um instrumento para cuidar bem dos nossos municípios e garantir seu desenvolvimento a partir dos rios, já que todos estão à margem de um, do Oiapoque ao Jari, e isso exige atenção constante às nossas águas. O Araguari é um rio genuinamente amapaense, o maior gerador de energia limpa do estado, se conecta ao Atlântico, ao Amazonas e ao maior potencial turístico do estado, possibilitando aproveitamentos sustentáveis que este plano vai revelar para o mundo”, afirmou o governador Clécio Luís.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o instrumento contou com a participação da Agência Nacional de Águas (ANA), por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR), e da Eletrobrás, articulada pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. As adesões foram essenciais para a realização de um diagnóstico completo da bacia, abordando o uso e o potencial hídrico da região.

O cuidado com os rios e o reconhecimento do seu valor refletem o cotidiano e a esperança das comunidades ribeirinhas. Arlete Pantoja, de 51 anos, que vive no Alto Rio Araguari desde o nascimento, exemplifica essa realidade. Atualmente, ela atua na Associação das Mulheres Extrativistas da região, trabalhando com sementes e produtos da floresta, como andiroba, pracaxi, resina do breu branco e resina da copaíba.

“Coletamos produtos da floresta e os transformamos em biocosméticos, como sabonetes. Nossos produtos estão presentes em várias partes do estado e já conseguimos enviá-los para fora. Falar hoje da Bacia do Araguari é especialmente importante para nós, principalmente para mim, que sou filha desta terra. É um momento crucial para garantir que nossos direitos sejam reconhecidos”, enfatizou Arlete.

Impacto econômico

O plano destrava uma área de 43 km² que abrange 11 municípios, permitindo o licenciamento de atividades econômicas na região. A primeira ação prevista é a instalação de uma nova turbina na hidrelétrica Coaracy Nunes, que não exige o aumento do volume de água no reservatório nem a criação de nova área alagada. Aproveitando a infraestrutura existente, a geração de energia será triplicada, passando de 68 MW para 220 MW, gerando cerca de mil empregos durante as obras.

“Agradeço o voto de confiança dado há mais de um ano, quando nos unimos em busca do plano diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, entregue hoje. Isso demonstra coragem, compromisso, respeito e confiança. Este é um momento para celebrar”, disse o diretor de Relações Institucionais da Eletrobrás, Bruno Eustáquio, em participação remota no evento.

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

É um instrumento que estabelece diretrizes para o uso sustentável das águas, integrando preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico. A iniciativa complementa o Plano Estadual de Recursos Hídricos, lançado neste mês de junho, e se articula com outras políticas públicas, como o Código de Governança Socioambiental, o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e o Atlas Solar do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

