Palhaços Trovadores chegam a Macapá com espetáculo e oficina de palhaçaria

O grupo paraense Palhaços Trovadores realiza, nos dias 2 e 3 de julho, uma programação gratuita em Macapá (AP), no Teatro Marco Zero, com foco na arte do palhaço e no teatro popular amazônico. A ação integra o projeto “Esse Rio é Minha Rua”, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet Norte e patrocinado pela Caixa Econômica Federal, Correios, Banco da Amazônia e o Ministério da Cultura.

A programação tem início na quarta-feira, 02 de julho, com uma oficina de Palhaçaria. A atividade é voltada para artistas, educadores e interessados em teatro, oferecendo uma vivência teórica e prática no universo da palhaçaria.

Na quinta-feira, 03 de julho, o grupo apresenta “O Menor Espetáculo da Terra”, uma montagem que une a arte do palhaço à manipulação de bonecos para contar a história de cinco palhaços esquecidos à beira da estrada. Com criatividade e afeto, eles constroem seu próprio circo usando as malas e os sonhos que carregam. A peça é livre para todos os públicos e tem duração aproximada de 50 minutos.

O projeto já passou pelas cidades paraenses de Breves, Portel e Curralinho, e após Macapá segue para Afuá (PA) nos dias 4 e 5 de julho. Toda a programação é aberta ao público, com entrada franca.

SERVIÇO

Oficina de Palhaçaria

Teatro Marco Zero – Av. Oscar Santos, 397 – Perpétuo Socorro

02 de julho (quarta-feira), das 17h às 21h

Inscrições pelo WhatsApp: (91) 981472327 Alessandra Nogueira



Espetáculo “O Menor Espetáculo da Terra”

Teatro Marco Zero – Av. Oscar Santos, 397 – Perpétuo Socorro

03 de julho (quinta-feira), às 19h

Programação gratuita

Ficha Técnica

Elenco: Cleice Maciel, Marton Maués, Ricardo Torres, Marcelo Villela, Rosana Coral

Dramaturgia: Cleice Maciel e Marcelo Villela

Direção Geral: Aníbal Pacha

Co-direção: Marton Maués

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50 minutos

Contato: (91) 984090608 Lorena Furtado

