Programa Acelera Startup Amapá apresenta 87 projetos aprovados nesta terça (22)

O evento intitulado Kick-Off do Programa Acelera Startups Amapá 2025, é um evento que vai dar início à Jornada Acelera Ideia

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza programação dinâmica, inspiradora e prática, voltada aos 87 projetos aprovados para a nova edição do Programa Acelera Startup 2025. O Encontro Kick-Off ocorre no Auditório Campos do Laguinho, nesta terça (22), das 16h30 às 20h. O objetivo é receber os participantes, fortalecer o compromisso com o programa e inspirar cada empreendedor a mergulhar de cabeça na jornada do acelera ideia. O encontro também será um momento de integração entre os times, mentores, convidados e a equipe realizadora.

Segundo a gestora do Projeto Startup do Sebrae, Josseli Pantoja, o evento será dividido em três grandes blocos; o primeiro será a abertura institucional, com falas do Sebrae e parceiros, apresentação da visão do programa e a importância para o ecossistema local; o segundo, Trilhas de Inspiração – com convidados de referência, para compartilhar experiências reais, como o presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Lindomar Góes e o CEO da Startup Amaztrace, Victor Monteiro, ex-participante que hoje cresce com sua startup no mercado.

“O terceiro Bloco AVATI, é uma jornada de nivelamento e inspiração, conduzida por Carlos ‘Novinho’, fundador da AVATI, que traz os fundamentos da pré-aceleração e provoca uma visão prática sobre como transformar ideias em negócios reais. Com ele, John Melo, CTO da AVATI, irá desmistificar o uso da tecnologia no processo de validação de ideias, mostra como utilizar ferramentas simples e eficazes para testar hipóteses de negócio. Para completar, Eduarda Morais, COO da AVATI, apresenta a metodologia completa do programa, os próximos passos e abre espaço para tirar dúvidas diretamente com os participantes”, explicou Josseli Pantoja.



Projetos

Para esta edição, foram selecionadas 87 ideias inovadoras de empreendedores de todo o estado do Amapá. A maioria vem da capital, Macapá, com 66 projetos (75,9%), seguida por Santana com 17 projetos (19,5%). O programa também contará com representantes de Oiapoque (2 projetos – 2,3%), Laranjal do Jari (1 projeto – 1,1%) e Amapá (1 projeto – 1,1%). Todas essas ideias agora embarcam em uma trilha intensiva de desenvolvimento, validação e preparação para o mercado, com mentorias, workshops, conteúdos práticos e conexão com o ecossistema de inovação.

