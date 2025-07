Pagamento de dívidas com Pix cresce 47% na região Norte, revela Serasa

Pagamento via Pix possibilita baixa da negativação instantânea e aumento do Serasa Score na hora.

Julho de 2025 – Já consolidado como parte da rotina e das transações financeiras diárias dos brasileiros, o Pix também tem ganhado destaque como meio de pagamento de dívidas. De acordo com levantamento inédito da Serasa, 849 mil consumidores da região Norte negociaram débitos com o Pix nos últimos 12 meses, registrando um aumento de 47% em relação ao período anterior.

Entre os acordos firmados com Pix na região, 98% foram pagos à vista, o que proporciona vantagens imediatas, como a baixa da negativação instantânea e o aumento da pontuação de crédito (Serasa Score) em tempo real. “Estamos acompanhando de perto a evolução dos meios de pagamento para ampliar o acesso dos brasileiros às condições facilitadas de negociação”, afirma Laisse Francisco, especialista da Serasa em educação financeira.

No Norte, o Pará foi o estado que contabilizou maior número de acordos fechados via Pix desde junho de 2024, quando comparado às demais UFs. Já o Amapá apresentou o maior crescimento percentual no uso da ferramenta, com alta de 52% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Oportunidades até R$50 para o Norte

Atrelando as facilidades do pagamento via Pix a valores ainda mais acessíveis, a Serasa lançou uma ação especial para a região, com objetivo de ajudar os mais de 6,6 milhões de nortistas inadimplentes. Ao todo, existem mais 7,3 milhões de ofertas para os consumidores quitarem pendências até R$100 – 3 milhões delas, inclusive, representam ofertas até R$50.

Segundo a Serasa, 234 mil pessoas do Norte conseguiram limpar seu nome com valores de até R$100, desde junho de 2024. “A facilidade do Pix aliada aos grandes descontos e possibilidade de limpar o nome com valores baixos pode ser o pontapé inicial para uma nova vida financeira mais saudável”, finaliza Laisse.

Canais oficiais da Serasa para negociação:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante a uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).

Como negociar?

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Informações à imprensa

serasa@vcrp.com.br

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

