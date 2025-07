1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas acontece na próxima semana, em Brasília

Na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de agosto, Brasília sedia a 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Com o tema “Mulheres Guardiãs do Planeta pela cura da Terra”, o evento tem a expectativa de reunir cerca de 5 mil mulheres indígenas dos seis biomas brasileiros na capital federal. Durante o encontro, serão entregues pelo Governo Federal políticas públicas específicas e diferenciadas com foco nesse público.



A Conferência é coordenada pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e pelo Ministério das Mulheres (MMulheres), e tem o apoio da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA). As ministras dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e das Mulheres, Márcia Lopes participam da abertura do evento, a ser realizada na segunda-feira (04/08), às 20h, e também da Coletiva de Imprensa durante o encerramento do evento, a ser realizada na quarta-feira (06/08), às 17h, ambas na Tenda da Plenária.



Programação



O evento é realizado após sete etapas regionais prévias para ampla consulta e colaboração de mulheres indígenas de todas as regiões do país às políticas públicas propostas.



Durante os três dias de evento, das 9h às 19h, serão realizados debates divididos em cinco eixos temáticos: Direito e Gestão Territorial, Emergência Climática, Políticas Públicas e Violência de Gênero, Saúde, e, por último, Educação e transmissão de saberes ancestrais para o bem viver. Ao final, as demandas e propostas das mulheres indígenas participantes serão entregues ao Governo Federal.



No encerramento da Conferência, está prevista a entrega de um pacote de políticas públicas com foco nas mulheres indígenas pelo Governo Federal.



A Conferência Nacional das Mulheres Indígenas precede a realização da IV Marcha das Mulheres Indígenas, que será realizada no dia 7 de agosto. Com o lema “Nosso corpo, nosso território: somos as guardiãs do planeta”, as mulheres indígenas marcharão até o Congresso Nacional, onde está previsto ato político cultural, às 14h.



Acesse a programação completa.

Para credenciamento de imprensa, acesse o formulário



Serviço:

1ª da Conferência das Mulheres Indígenas

Data: de segunda a quarta-feira, 4 a 6 de agosto de 2025, das 9h às 20h

Mesa de abertura: segunda-feira (04/08), às 20h, na Tenda da Plenária

Coletiva de Imprensa da 1ª Conferência das Mulheres Indígenas: quarta-feira (06/08), às 17h, na Tenda da Plenária

Local: Espaço Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), em Brasília

Autoridades presentes: ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara; ministra das Mulheres, Márcia Lopes; diretora-executiva da Anmiga, Joziléia Kaingang.

