Ordem de serviço para obra do Mercado Público do Residencial Jardim Açucena é assinada por governador

Como parte da política de desenvolvimento e geração de oportunidades, o governador do Amapá, Clécio Luís, lançou nesta terça-feira, 29, a obra do novo Mercado Público do Residencial Jardim Açucena, assinando a ordem de serviço para o início da construção que vai transformar a vida de empreendedores e moradores do conjunto habitacional, na Zona Sul de Macapá.

A iniciativa, que também será implantada em outros conjuntos habitacionais, beneficiando moradores das Zonas Norte e Sul da capital, integra o plano de gestão para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“Essa é mais uma decisão política que tomamos com a certeza que vai mudar a vida das pessoas para melhor, garantindo dignidade e oportunidades. Agradeço ao senador Randolfe que sempre está com a gente, em iniciativas como esta que são transformadoras, movimentam o comércio local e geram empregos e renda. E aqui, onde anos atrás entregamos moradias e deixamos memórias, é a primeira ordem de serviço de uma feira e um mercado, mas todos os habitacionais de Macapá receberão obras para fomentar ainda mais o empreendedorismo no Amapá”, destacou o governador Clécio Luís.

Os trabalhos para montagem da estrutura, que conta com emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, contam com a construção de 22 boxes comerciais padronizados com cobertura de telhas térmicas, garantindo conforto acústico e de temperatura, além de áreas verdes e paisagismo, salas administrativa, apoio institucional e de atendimento para fomentar a geração de emprego, renda, movimentando o mercado local.

“É mais um momento de reforçar o compromisso com o crescimento. É o direito a empreender sendo respeitado, onde uma estrutura de dar inveja será erguida no Jardim Açucena. Os moradores vão ter lugar digno de trabalho. Isso é ter unidade política, com conquistas importantes e diretas para o povo, um avanço para Macapá e o Amapá”, ressaltou o senador Randolfe Rodrigues.

O novo Mercado Público do Residencial Jardim Açucena, também irá contar com espaços seguros de convivência e funcionais com acessibilidade universal, através de piso cerâmico antiderrapante, instalações hidrosanitárias completas, com sistema de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, sistema elétrico e iluminação moderna com sinalização de emergência.

“É um passo importante para as pessoas que tinham um sonho de ter um lugar melhor para trabalhar aqui no Residencial Jardim Açucena. São sonhos, de 1500 famílias, sendo realizados e novas perspectivas de futuro sendo construídas. Quando foi prefeito, e hoje como governador, Clécio sempre teve compromisso com os moradores dos habitacionais e com o nosso nunca foi diferente. Obrigado”, reconheceu, Carlos Sena, presidente da Associação dos Moradores do Residencial Jardim Açucena (Amorja).

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço também contou com a presença da deputada federal, Aline Gurgel, deputados estaduais, vereadores, secretários do Governo do Estado, empreendedores e moradores do Residencial Jardim Açucena, São José, Vila dos Oliveiras e bairros Novo Buritizal e Congós.

Agência de Notícias do Amapá

