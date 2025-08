Novos membros afiliados da ABC para a região Norte serão diplomados na Universidade Federal do Oeste do Pará

Cerimônia contará com apresentações dos cinco novos membros, que atuam em instituições acadêmicas da região



A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém, sediará, na próxima terça-feira (5), o Simpósio e a Cerimônia de Diplomação dos novos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para a Região Norte. O evento será realizado às 13h30, na Unidade Rondon da Ufopa (Auditório Laranjão), e poderá ser acompanhado pela imprensa.



Durante o simpósio, os novos membros afiliados Adriano Costa Quaresma (INPA, ciências biológicas), Carolina Loureiro Benone (UFPA, ciências físicas), Gabriel Negreiros Salomão (ITV, ciências da Terra), Layon Oreste Demarchi (INPA, ciências biológicas) e Simone Matias de Almeida Reis (UFAC, ciências biológicas) farão uma apresentação sobre seus projetos. Ao final, os cinco serão oficialmente diplomados e permanecerão no posto por um período de cinco anos, até 2029.



A abertura da cerimônia será feita pela presidente da ABC, Helena Nader, e pelo vice-presidente da entidade para a Região Norte, Adalberto Val. Maria Teresa Piedade e Philip Fearnside, membros titulares da Academia, também farão uma apresentação sobre os dilemas e desafios de fazer ciência em um planeta em transição.



O evento também contará com transmissão ao vivo pelo canal de youtube da ABC. Mais informações podem ser vistas aqui .



Conheça os novos afiliados da ABC – Região Norte:



Adriano Costa Quaresma (INPA) – Ecólogo e doutor em botânica tropical, Adriano é natural da Ilha do Combú (PA) e iniciou sua formação na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde se dedicou ao estudo da vegetação de áreas alagáveis. No mestrado, investigou as relações entre epífitas e árvores nas várzeas amazônicas, e no doutorado, realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), aprofundou a pesquisa com foco em conservação e manejo sustentável. Realizou pós-doutorado no INPA e no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha. Seu trabalho combina conhecimento científico e saberes tradicionais de comunidades ribeirinhas e indígenas.



Carolina Loureiro Benone (UFPA) – Doutora em física pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Carolina é professora da instituição e atua na área de física teórica, com foco em relatividade geral e buracos negros. Sua formação ocorreu na UFPA, incluindo iniciação científica, mestrado e doutorado, com parte dos estudos realizados na Universidade de Aveiro, em Portugal. É integrante do grupo internacional Grav@Zon (Gravity @ Amazonia) e participa de ações de interiorização da ciência na região Norte. Defende o fortalecimento da pesquisa na Amazônia e uma maior representatividade feminina nas ciências exatas.



Gabriel Negreiros Salomão (Instituto Tecnológico Vale) – Geólogo e doutor em geologia e geoquímica pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Gabriel desenvolve pesquisas na área de geoquímica ambiental, com foco em qualidade da água e impactos da mineração nos estados do Pará e de Minas Gerais. Sua formação inclui uma experiência como intercambista na Universidade de Adelaide, na Austrália, pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Atualmente, é pesquisador do Instituto Tecnológico Vale (ITV), onde estuda a contaminação ambiental causada por processos naturais e atividades humanas, buscando soluções sustentáveis para o setor minerador.



Layon Oreste Demarchi (INPA) – Biólogo e ecólogo, Layon é doutor em botânica pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde também realizou o mestrado, com pesquisas voltadas aos ecossistemas de campinarana amazônica, formações vegetais que crescem sobre solos arenosos e de baixa fertilidade. Natural do Rio Grande do Sul, é formado em ecologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Rio Claro. Atua junto a comunidades tradicionais da Amazônia, documentando práticas agroflorestais e integrando o conhecimento local à pesquisa científica. Seu trabalho contribui para a formulação de políticas públicas de conservação e uso sustentável da biodiversidade.



Simone Matias de Almeida Reis (UFAC) – Professora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Simone é bióloga, doutora em biodiversidade e biotecnologia e tem se dedicado a entender como a floresta amazônica responde às mudanças climáticas, com foco na resistência de espécies arbóreas a eventos extremos, como secas intensas. Natural de Tangará da Serra (MT), realizou doutorado-sanduíche na Universidade de Leeds (Reino Unido) e pós-doutorado na Universidade de Oxford, retornando ao Brasil em 2022. Sua pesquisa busca identificar espécies-chave para ações de reflorestamento e conservação, contribuindo para a adaptação dos ecossistemas frente às mudanças climáticas.



Serviço

Evento: Simpósio e Diplomação dos Membros Afiliados da ABC – Região Norte

Data: 05/08/2025

Horário: 13h30

Local: Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) – Auditório do Bloco de Salas Especiais (Prédio Laranja) da Unidade Tapajós/Santarém

Endereço: Rua Vera Paz, s/n, Bairro Salé, Santarém, PA

Transmissão online: Canal da ABC no YouTube

