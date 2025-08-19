Edital concurso Bombeiros DF é publicado. Salários de até 15 mil
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) anunciou a publicação de um novo edital de concurso público. Após 9 anos sem previsão de abertura de vagas, essa é a primeira oportunidade recente de ingresso na corporação. A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial do Distrito Federal na última sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025.
Além disso, o edital contempla 356 vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial. O IDECAN foi designado como a banca organizadora, responsável por todas as fases do processo seletivo. O Comandante Geral do CBMDF, Cel. A. Barcelos, destacou a preparação da corporação para “servir a população do Distrito Federal cada dia melhor“.
Vagas e remuneração no concurso CBMDF 2025
O edital Bombeiros DF detalha as vagas e os requisitos para cada cargo. A remuneração inicial para Soldados é de R$8.933,18. Para Oficiais, por sua vez, o salário inicial como Aspirante é de R$13.242,94, podendo chegar a R$15.287,06 após a promoção a 2º Tenente.
Nesse sentido, as vagas abrangem diversas especialidades, conforme detalhado a seguir :
- Para Soldado:
- Operacional: 130 vagas
- Condutor e Operador de Viaturas: 100 vagas
- Músico: 20 vagas
- Técnico de Enfermagem: 60 vagas
- Para Oficial:
- Combatente: 23 vagas
- Cirurgião-Dentista: 3 vagas
- Médico: 10 vagas
- Complementar: 10 vagas
Além disso, os requisitos gerais incluem diploma de ensino superior, idade entre 18 e 35 anos na data da matrícula no curso de formação, altura mínima (1,55m para mulheres e 1,60m para homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Etapas do edital Bombeiros DF: guia completo
O processo seletivo para o concurso CBMDF 2025 é composto por diversas etapas eliminatórias. Assim, as provas teóricas, além de eliminatórias, também possuem caráter classificatório.
- Prova objetiva e discursiva: Avaliam conhecimentos gerais e específicos, além da capacidade de argumentação.
- Teste de aptidão física (TAF): Mensura a capacidade física dos candidatos, incluindo Barra Fixa, Corrida de 2.400 metros e Natação de 100 metros.
- Inspeção de saúde: Verifica as condições físicas e mentais para o cargo.
- Avaliação psicológica: Analisa o perfil psicológico ideal para a função de bombeiro militar.
- Sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional: Avalia a conduta moral e social do candidato.
- Procedimento de heteroidentificação: Destinado a candidatos que concorrem às vagas reservadas para cotas raciais.
Cronograma essencial do edital Bombeiros DF
O acompanhamento do cronograma é crucial para os interessados. As principais datas do edital Bombeiros DF são as seguintes :
- Período de Inscrições: 17 de setembro a 13 de outubro de 2025
- Solicitação de Isenção da Taxa: 18 a 22 de agosto de 2025
- Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 15 de outubro de 2025
- Provas Objetivas e Discursivas: 22 a 30 de novembro de 2025 (aplicação das provas objetivas e discursivas, com datas escalonadas por cargo)
- Teste de Aptidão Física (TAF): 11 a 14 de abril de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo do prazo geral)
- Homologação do Concurso: 10 de setembro de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo da conclusão geral)
Como se preparar para o concurso Bombeiros DF
A preparação para o concurso exige dedicação e disciplina. Para otimizar as chances no concurso Bombeiros DF, é importante considerar os seguintes pontos:
- Leitura do edital: Estude o documento completo para entender todos os requisitos e etapas do certame.
- Estudo focado: Concentre-se nas disciplinas específicas do seu cargo, conforme o conteúdo programático detalhado no edital e pratique questões de provas anteriores para familiarizar-se com o modelo da prova.
- Treinamento físico: Prepare-se para o TAF com antecedência, praticando os exercícios exigidos (Barra, Corrida, Natação) de forma consistente.
- Preparação mental: Esteja pronto para a avaliação psicológica, que analisa equilíbrio emocional e capacidade sob pressão.
- Acompanhamento oficial: Mantenha-se atualizado por meio dos canais oficiais do CBMDF para não perder prazos ou informações importantes.