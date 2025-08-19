Edital concurso Bombeiros DF é publicado. Salários de até 15 mil

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) anunciou a publicação de um novo edital de concurso público. Após 9 anos sem previsão de abertura de vagas, essa é a primeira oportunidade recente de ingresso na corporação. A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial do Distrito Federal na última sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025.

Além disso, o edital contempla 356 vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial. O IDECAN foi designado como a banca organizadora, responsável por todas as fases do processo seletivo. O Comandante Geral do CBMDF, Cel. A. Barcelos, destacou a preparação da corporação para “servir a população do Distrito Federal cada dia melhor“.

Vagas e remuneração no concurso CBMDF 2025

O edital Bombeiros DF detalha as vagas e os requisitos para cada cargo. A remuneração inicial para Soldados é de R$8.933,18. Para Oficiais, por sua vez, o salário inicial como Aspirante é de R$13.242,94, podendo chegar a R$15.287,06 após a promoção a 2º Tenente.

Nesse sentido, as vagas abrangem diversas especialidades, conforme detalhado a seguir :

Para Soldado: Operacional: 130 vagas Condutor e Operador de Viaturas: 100 vagas Músico: 20 vagas Técnico de Enfermagem: 60 vagas

Para Oficial: Combatente: 23 vagas Cirurgião-Dentista: 3 vagas Médico: 10 vagas Complementar: 10 vagas



Além disso, os requisitos gerais incluem diploma de ensino superior, idade entre 18 e 35 anos na data da matrícula no curso de formação, altura mínima (1,55m para mulheres e 1,60m para homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Etapas do edital Bombeiros DF: guia completo

O processo seletivo para o concurso CBMDF 2025 é composto por diversas etapas eliminatórias. Assim, as provas teóricas, além de eliminatórias, também possuem caráter classificatório.

Prova objetiva e discursiva: Avaliam conhecimentos gerais e específicos, além da capacidade de argumentação. Teste de aptidão física (TAF): Mensura a capacidade física dos candidatos, incluindo Barra Fixa, Corrida de 2.400 metros e Natação de 100 metros. Inspeção de saúde: Verifica as condições físicas e mentais para o cargo. Avaliação psicológica: Analisa o perfil psicológico ideal para a função de bombeiro militar. Sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional: Avalia a conduta moral e social do candidato. Procedimento de heteroidentificação: Destinado a candidatos que concorrem às vagas reservadas para cotas raciais.

Cronograma essencial do edital Bombeiros DF

O acompanhamento do cronograma é crucial para os interessados. As principais datas do edital Bombeiros DF são as seguintes :

Período de Inscrições: 17 de setembro a 13 de outubro de 2025

17 de setembro a 13 de outubro de 2025 Solicitação de Isenção da Taxa: 18 a 22 de agosto de 2025

18 a 22 de agosto de 2025 Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 15 de outubro de 2025

15 de outubro de 2025 Provas Objetivas e Discursivas: 22 a 30 de novembro de 2025 (aplicação das provas objetivas e discursivas, com datas escalonadas por cargo)

22 a 30 de novembro de 2025 (aplicação das provas objetivas e discursivas, com datas escalonadas por cargo) Teste de Aptidão Física (TAF): 11 a 14 de abril de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo do prazo geral)

11 a 14 de abril de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo do prazo geral) Homologação do Concurso: 10 de setembro de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo da conclusão geral)

Como se preparar para o concurso Bombeiros DF

A preparação para o concurso exige dedicação e disciplina. Para otimizar as chances no concurso Bombeiros DF, é importante considerar os seguintes pontos:

Leitura do edital: Estude o documento completo para entender todos os requisitos e etapas do certame.

Estude o documento completo para entender todos os requisitos e etapas do certame. Estudo focado: Concentre-se nas disciplinas específicas do seu cargo, conforme o conteúdo programático detalhado no edital e pratique questões de provas anteriores para familiarizar-se com o modelo da prova.

Concentre-se nas disciplinas específicas do seu cargo, conforme o conteúdo programático detalhado no edital e pratique questões de provas anteriores para familiarizar-se com o modelo da prova. Treinamento físico: Prepare-se para o TAF com antecedência, praticando os exercícios exigidos (Barra, Corrida, Natação) de forma consistente.

Prepare-se para o TAF com antecedência, praticando os exercícios exigidos (Barra, Corrida, Natação) de forma consistente. Preparação mental: Esteja pronto para a avaliação psicológica, que analisa equilíbrio emocional e capacidade sob pressão.

Esteja pronto para a avaliação psicológica, que analisa equilíbrio emocional e capacidade sob pressão. Acompanhamento oficial: Mantenha-se atualizado por meio dos canais oficiais do CBMDF para não perder prazos ou informações importantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...