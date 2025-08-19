terça-feira, agosto 19, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

BrasilConcursos

Edital concurso Bombeiros DF é publicado. Salários de até 15 mil

Livia Almeida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) anunciou a publicação de um novo edital de concurso público. Após 9 anos sem previsão de abertura de vagas, essa é a primeira oportunidade recente de ingresso na corporação. A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial do Distrito Federal na última sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025.  

Além disso, o edital contempla 356 vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial. O IDECAN foi designado como a banca organizadora, responsável por todas as fases do processo seletivo. O Comandante Geral do CBMDF, Cel. A. Barcelos, destacou a preparação da corporação para “servir a população do Distrito Federal cada dia melhor“.  

Vagas e remuneração no concurso CBMDF 2025

edital Bombeiros DF detalha as vagas e os requisitos para cada cargo. A remuneração inicial para Soldados é de R$8.933,18. Para Oficiais, por sua vez, o salário inicial como Aspirante é de R$13.242,94, podendo chegar a R$15.287,06 após a promoção a 2º Tenente.  

Nesse sentido, as vagas abrangem diversas especialidades, conforme detalhado a seguir :  

  • Para Soldado:
    • Operacional: 130 vagas
    • Condutor e Operador de Viaturas: 100 vagas
    • Músico: 20 vagas
    • Técnico de Enfermagem: 60 vagas
  • Para Oficial:
    • Combatente: 23 vagas
    • Cirurgião-Dentista: 3 vagas
    • Médico: 10 vagas
    • Complementar: 10 vagas

Além disso, os requisitos gerais incluem diploma de ensino superior, idade entre 18 e 35 anos na data da matrícula no curso de formação, altura mínima (1,55m para mulheres e 1,60m para homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.  

Etapas do edital Bombeiros DF: guia completo

O processo seletivo para o concurso CBMDF 2025 é composto por diversas etapas eliminatórias. Assim, as provas teóricas, além de eliminatórias, também possuem caráter classificatório.  

  1. Prova objetiva e discursiva: Avaliam conhecimentos gerais e específicos, além da capacidade de argumentação.  
  2. Teste de aptidão física (TAF): Mensura a capacidade física dos candidatos, incluindo Barra Fixa, Corrida de 2.400 metros e Natação de 100 metros.  
  3. Inspeção de saúde: Verifica as condições físicas e mentais para o cargo.  
  4. Avaliação psicológica: Analisa o perfil psicológico ideal para a função de bombeiro militar.  
  5. Sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional: Avalia a conduta moral e social do candidato.  
  6. Procedimento de heteroidentificação: Destinado a candidatos que concorrem às vagas reservadas para cotas raciais.  

Cronograma essencial do edital Bombeiros DF

O acompanhamento do cronograma é crucial para os interessados. As principais datas do edital Bombeiros DF são as seguintes :  

  • Período de Inscrições: 17 de setembro a 13 de outubro de 2025
  • Solicitação de Isenção da Taxa: 18 a 22 de agosto de 2025
  • Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 15 de outubro de 2025
  • Provas Objetivas e Discursivas: 22 a 30 de novembro de 2025 (aplicação das provas objetivas e discursivas, com datas escalonadas por cargo)  
  • Teste de Aptidão Física (TAF): 11 a 14 de abril de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo do prazo geral)
  • Homologação do Concurso: 10 de setembro de 2026 (para Oficiais Médicos, indicativo da conclusão geral)

Como se preparar para o concurso Bombeiros DF

A preparação para o concurso exige dedicação e disciplina. Para otimizar as chances no concurso Bombeiros DF, é importante considerar os seguintes pontos:

  • Leitura do edital: Estude o documento completo para entender todos os requisitos e etapas do certame.  
  • Estudo focado: Concentre-se nas disciplinas específicas do seu cargo, conforme o conteúdo programático detalhado no edital e pratique questões de provas anteriores para familiarizar-se com o modelo da prova.
  • Treinamento físico: Prepare-se para o TAF com antecedência, praticando os exercícios exigidos (Barra, Corrida, Natação) de forma consistente.  
  • Preparação mental: Esteja pronto para a avaliação psicológica, que analisa equilíbrio emocional e capacidade sob pressão.  
  • Acompanhamento oficial: Mantenha-se atualizado por meio dos canais oficiais do CBMDF para não perder prazos ou informações importantes.

Você pode gostar também

Trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar auxílio emergencial

Livia Almeida

Atualização da lista suja do trabalho escravo tem 187 empregadores

Chico Terra

Câmara aprova crédito de R$ 639 milhões para ações na pandemia

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.