AmapáLiteratura

Festival Literário de Macapá realiza lançamento do livro Amapá 80 anos: a pátria das águas

Livia Almeida

Obra reúne os poemas vencedores do Prêmio Flimac de Poesia 2023.

Com o apoio da Editora do Senado Federal, o Festival Literário de Macapá – FLIMAC, lança o livro “Amapá 80 anos: a pátria das águas”, obra que reúne os 30 poemas classificados no Prêmio Flimac de Poesia 2023, mais 29 convidados. O lançamento acontece, no próximo sábado, 04, às 10h, no stand do Senado Federal, na Folia Literária Internacional do Amapá, no Parque do Forte.

A produção, dividida em três partes, é fruto da primeira edição do Prêmio Flimac de Poesia, realizado durante o Flimac 2023, onde foram inscritos 55 poemas para a competição, que visava celebrar o aniversário de 80 anos da criação do Amapá como território federal. Os 30 poemas selecionados compõem a primeira parte do livro. Na segunda parte, foram convidados alguns escritores e, na terceira, a coordenação do Fimac.

A publicação do livro pela Editora do Senado Federal passa pelo apoio do Senador Randolfe Rodrigues ao Festival e à área da literatura amapaense, que em 2023 disponibilizou R$150 mil reais através de emenda para a realização do Flimac. O Governo do Amapá também foi parceiro do evento.

O Flimac é uma realização do Coletivo Juremas e da Produtora Cultural ÓI Noiz Akí, que, desde 2022, tem o objetivo de atuar em espaços como escolas públicas, praças e outros pontos de acesso gratuito, buscando ampliar o acesso da população de Macapá a atividades ligadas ao segmento do livro, leitura e literatura; bem como divulgando escritores e suas obras, além de aproximar a literatura de outras artes, como o audiovisual e a música.

Veja os poemas e autores selecionados no Prêmio Flimac de Poesia 2023

Amapá “Lugar da chuva” (Alessandra Del’Agnese); Riossignificar (Criles Monteiro); Sinfonia das Águas (Daniel Lobato); Amapá 80 anos: a pátria das águas (Eliane Duarte); Epopeias dum caboclo (Gabriel Guimarães); A Pátria das Águas (Gerson Guimarães); O Lugar Amapá (Hendrew Lima); Amapárança (Jackeline Vaz); Minha Terra Amapá (Janaina Freitas Calado); A Voz do Rio (Jéssica Thaís); Patriotismo Pororoca (JoJo Diera); Amapá: nossas águas, nosso mar (Jouze Danielle Alves); Remanso das águas (José Maria Dias); N/Forte (Juliana Leão); Amapá – teu Marco Zero vou cantar (Lia Borralho); Amapá (Lu Souza); Metáfora (Manoel Duvale); Destroços (Márcio da Paixão Barros); Fortificantes da Amazônia (Mariana Guedes Penafort); Parauyune (Marven Junius Franklin); Amor Pororoca (Mayra Campelo); égua, que terra é essa? (Natanael dObaluae); Amapá, meu Lugar (Pat Andrade); Fluente Afluente (Ray Jardim); Amapá: 80 Anos de Encantos e Águas (Nara Ferreira); Lamúria (Sophia Pinheiro); Homogêneo? (Tiago Quingosta); Raiz (Ualeson Marques) e A Passagem (Valdenira Ferreira dos Santos).

Serviço:
Lançamento: Coletânea Flimac – Amapá 80 anos: a pátria das águas
Data: Dia 04 de outubro
Horário: 10h
Local: Stand da Editora do Senado Federal na Folia Literária Internacional do Amapá

