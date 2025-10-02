Governador do Amapá fecha acordo de pesquisas em energia na PUC-Rio

Instituto de Energia da PUC-Rio busca implementar uma planta experimental de ‘múltiplas fontes energéticas’ no Amapá.

Em missão ao Rio de Janeiro, o governador Clécio Luís participou de encontros que preparam o Amapá para a nova realidade econômica em função da Margem Equatorial. Na segunda-feira, 29, a visita à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) consolidou uma parceria de pesquisas e inovações para o Amapá avançar no setor de energia.

“Queremos que a PUC-Rio possa, junto conosco e as instituições de pesquisa do Amapá, aprofundar estudos, pesquisas e financiamentos sobre a Margem Equatorial e todos os efeitos positivos do setor de petróleo e gás e ainda de energias alternativas na região. Para além dos royalties de atividade do petróleo, queremos a presença da pesquisa, sobretudo a pesquisa aplicada, com a construção de produtos financiados pelo petróleo”, afirmou Clécio Luís.

Na capital fluminense, o governador cumpriu agendas institucionais que fortalecem a atuação do Governo do Estado em preparar e transformar o Amapá num polo estratégico na exploração de petróleo. A iniciativa se apoia na expertise do Rio de Janeiro, referência nacional na produção de petróleo e gás natural, e visa garantir que o Amapá esteja preparado tecnicamente e institucionalmente para os desafios e oportunidades que surgem com a possível exploração da Margem Equatorial.

Comitiva do Amapá foi até a PUC-Rio conhecer mais sobre projetos de energia

A visita aconteceu no prédio do Instituto de Energia da PUC-Rio (IEPUC), onde a comitiva foi recebida pelo professor Eloi Fernández y Fernández, diretor da instituição, e pela equipe técnica do Instituto.

“Estamos trabalhando para dar uma colaboração significativa ao estado do Amapá em função do que representa a Margem Equatorial, com novos recursos, novos investimentos. Estamos falando muito da oportunidade das usinas híbridas virem a ser uma solução significativa para garantir o suplemento energético nas diferentes regiões da Amazônia”, destacou o diretor do IEPUC.

Professor Eloi Fernández apresentou um pouco da atuação de sucesso do IEPUC

Especialista em potencializar pesquisas, tecnologias e inovação com recursos de petróleo e gás para a transição energética, o IEPUC demonstrou interesse em implementar uma planta experimental de “múltiplas fontes energéticas” no Amapá. O estado já é exemplo de produção de energia limpa, com quatro usinas hidroelétricas cujas produções excedentes abastecem o Sistema Interligado Nacional (SIN), e a expansão do mercado de energia solar nos últimos anos.

Um dos grandes potenciais que o Amapá tem é justamente o setor de energias renováveis. Na visita, o professor Eloi explicou ao governador que o Instituto usa como consulta técnica o Atlas Solar do Amapá, iniciativa que mapeia as potencialidades de produção de energia solar no território amapaense. Clécio aproveitou para apresentar o sucesso de projetos como o Mais Luz para Todos – Regiões Remotas, que já distribuiu milhares de kits de energia solar para comunidades isoladas no estado.

Clécio Luís apresentou sucesso do Luz para Todos Regiões Remotas

Na ocasião, o governador foi recebido pelo reitor da PUC-Rio, Pe. Anderson Pedroso, SJ, que reafirmou o compromisso da Universidade em unir esforços para oferecer suporte técnico de excelência ao Amapá. O reitor destacou o projeto Amazonizar, iniciativa da PUC-Rio que promove pesquisas voltadas à proteção ambiental e à sustentabilidade, em diálogo com os saberes das comunidades locais. A proposta busca fortalecer a presença e a contribuição da Universidade na Amazônia, em consonância com a missão acadêmica e social da instituição.

Integraram a comitiva o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá), Wandemberg Pitaluga Filho; o diretor de Óleo e Gás da Agência Amapá, Antonio Batista; e o secretário de Estado de Relações Governamentais do Amapá em Brasília, Zico Araújo.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...