Embrapii abre chamada para credenciamento de Centro de Competência em Hidrogênio de baixa emissão de carbono

Serão investidos R$ 60 milhões no fomento à pesquisa e ao desenvolvimento em busca do avanço tecnológico em hidrogênio de baixa emissão e fontes renováveis no Brasil



A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) vai credenciar mais um Centro de Competência, desta vez com foco em Hidrogênio de baixa emissão de carbono. Serão investidos R$ 60 milhões, provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A expectativa é que o Centro fortaleça a capacidade do Brasil na produção limpa e no uso de fontes renováveis de forma segura e eficiente, impulsionando um futuro de baixo carbono para garantir energia sustentável à indústria e à sociedade. A chamada será conduzida em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Setec). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), na abertura do 4º Congresso Brasileiro do Hidrogênio, em Brasília.

Na ocasião, o presidente da Embrapii, Alvaro Prata, ressaltou a capacidade da rede de inovação na busca por soluções sustentáveis para a indústria. “Temos hoje 17.800 colaboradores nas nossas unidades nas cinco regiões do Brasil, desempenhando o papel da Embrapii no fortalecimento da economia que gera sustentabilidade, com a preocupação de mitigar o impacto do setor industrial no meio ambiente, promovendo soluções”, afirmou.

O processo de seleção vai até o dia 24 de novembro de 2025. Poderão participar da chamada grupos de pesquisa de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) públicas ou privadas sem fins lucrativos, com infraestrutura física adequada. Além disso, o grupo candidato deve possuir forte relação com a indústria e histórico comprovado de projetos na área. No dia 30 de outubro, será realizado webinar para esclarecimento de dúvidas. O resultado do credenciamento está previsto para ser divulgado em maio de 2026.

O secretário-executivo-adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, disse que a transformação ecológica não é somente descarbonizar a economia brasileira, mas também promover inovação tecnológica e produtividade. “Essa chamada para um centro de competência de hidrogênio de baixo carbono materializa esses objetivos, impulsionando uma indústria com grande potencial para o Brasil e habilitando o país a ser desenvolvedor de novas tecnologias, e não apenas usuário. Esse centro, além disso, possibilitará parcerias internacionais com instituições de ponta, das quais o Brasil participará com o propósito de avançar na fronteira tecnológica”, declarou.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a importância do anúncio no momento em que o Brasil realiza a COP 30. “Essa ação ganha ainda mais relevância num momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP30 com a missão de ser o centro das discussões globais sobre o clima. O MCTI está presente em todo o país com projetos que enfrentam diretamente os desafios das mudanças climáticas. Esse investimento reafirma um compromisso que é do nosso ministério e de todo o governo: não há como enfrentar a crise climática sem ciência e sem investimento público. É isso o que estamos fazendo, colocando em prática soluções concretas que fazem a diferença na vida das pessoas”, declarou.

As linhas de pesquisa do novo Centro de Competência vão abranger produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono a partir de fontes sustentáveis, armazenamento, transporte e segurança de hidrogênio, além de aplicações no setor siderúrgico, cimenteiro, de transportes, de fertilizantes, de combustíveis, de processos químicos/industriais e de energia elétrica.

Sobre os Centros de Competência Embrapii

Os Centros de Competência Embrapii têm como objetivo conduzir pesquisas de alto impacto e preparar talentos para liderar a indústria do futuro. Esta rede reúne instituições de excelência com comprovada capacidade técnica e científica, capital humano altamente qualificado e infraestrutura de ponta atuando na fronteira do conhecimento — áreas estratégicas que ainda demandam intensa pesquisa para gerar novas competências e apoiar o desenvolvimento industrial do país.

Além de pesquisa de ponta, os Centros são grandes impulsionadores de startups deep tech, acelerando novos modelos de negócio e levando soluções inovadoras da pesquisa científica para o mercado. Um ecossistema único, que conecta ciência, tecnologia e indústria para transformar desafios em oportunidades para o Brasil.

Atualmente, nove Centros de Competência são credenciados pela Embrapii: Terapias Avançadas, Tecnologias Quânticas, Segurança Cibernética, Conectividade 5G e 6G, Plataformas de Hardwares Inteligentes, Agricultura Digital, Smart Grid e Mobilidade Elétrica, Open RAN e Tecnologias Imersivas.

Sobre a Embrapii

A Embrapii é uma organização social que atua em cooperação com Instituições de Ciência e Tecnologia, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial e fomentar a inovação na indústria. Para isso, conecta centros de pesquisa e empresas, compartilhando os custos da inovação ao aportar recursos não reembolsáveis em projetos que levem à introdução de novos produtos e processos no mercado. Para ter acesso ao modelo, a empresa deve apresentar seu desafio tecnológico à Unidade Embrapii com a competência técnica que se enquadra às necessidades do projeto.

A Embrapii possui contrato de gestão com o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, possui parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Assessoria de Imprensa: Corcovado Comunicação Estratégica

Curtir isso: Curtir Carregando...