quinta-feira, outubro 23, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmazonasAmazôniaCultura

‘Dona Batata’ leva teatro e inclusão a dez municípios do Amazonas

Livia Almeida

Com 20 apresentações gratuitas e acessibilidade em LIBRAS, a circulação idealizada por Rosa Malagueta celebra 35 anos do Grupo Pintando o 7 e reforça a importância da interiorização cultural na Amazônia

A circulação do espetáculo “Dona Batata” pelo interior do Amazonas marca um novo e importante momento para o teatro produzido na região. A iniciativa, contemplada pelo Programa Rouanet Norte com patrocínio do Banco da Amazônia (BASA), é uma realização da Rosa Malagueta Produções, com apoio do Centro de Artes Integradas do Amazonas (CAIA) e Cacique Produções, e direção de produção assinada por Rafaela Guimarães.

Com 20 apresentações gratuitas e acessibilidade em LIBRAS o projeto, do Grupo de Teatro Pintando o 7, passará por dez municípios amazonenses, alcançando estudantes de escolas públicas em Manaus (29/10), Careiro (31/10), Iranduba (03/11), Rio Preto da Eva (05/11), Presidente Figueiredo (07/11), Itacoatiara (10/11), Silves (11/11), Itapiranga (12/11), Novo Airão (17/11) e Manacapuru (18/11).

O espetáculo tem 45 minutos de duração, é uma comédia de classificação livre e conta a história de Duda e Marquinhos, dois irmãos que, após receberem um castigo do pai, são obrigados a passar as férias indo à biblioteca. O problema não são os livros, mas a bibliotecária Dona Ângela, conhecida entre as crianças como Dona Batata. Sem ter como escapar, os dois acabam vivendo uma divertida aventura.

Para a dramaturga e atriz Rosa Malagueta, levar “Dona Batata” aos interiores do estado é a realização de um antigo sonho. “Sempre foi um desejo meu nessa minha trajetória poder alcançar públicos que dificilmente têm acesso ao consumo de bens culturais. O processo de interiorização cultural passa por esse lugar. No entanto é um processo oneroso, principalmente por nossas questões geográficas, que nos limitam muito enquanto artistas amazônidas. Somente com iniciativas públicas como o Programa Rouanet Norte e com patrocínios, como o recebido pelo BASA, conseguimos concretizar importantes ações culturais como essa, que vão muito além dos limites do campo cultural. Tornam-se em nosso contexto importante ferramenta política e social”, declara.

Dona Batata, além de um bem cultural, é uma importante ferramenta educativa, explica Rosa. “Por meio da história ficcional que a peça traz, buscamos estimular em nossas crianças e adolescentes a prática da leitura, tão importante para o desenvolvimento humano e social e que essas novas gerações têm perdido, principalmente diante do advento de novas tecnologias que, além de ocuparem grande parte do tempo, estão cada vez mais adoecendo nossa sociedade, e dentro desse contexto, as infâncias”, afirma.

O apoio do Programa Rouanet Norte e o patrocínio do BASA foram decisivos para a concretização da proposta. “Seria inviável executar essa proposta sem o apoio da esfera pública, pelos custos mesmo de alcançar nossos interiores. Temos falado muito sobre políticas públicas culturais, e principalmente políticas públicas voltadas a artistas de regiões historicamente desprestigiadas, seja por questões geográficas, econômicas ou sociais. Então o Programa Rouanet Norte surge para dar visibilidade a artistas nortistas, mas também visando alcançar novos públicos. Projetamos a circulação de Dona Batata como importante ferramenta de interiorização cultural, mas principalmente de formação de plateia. Chegar aos núcleos escolares, alcançar crianças e jovens em formação, muitos destes que nunca tiveram acesso a um espetáculo de teatro profissional, é uma forma de contribuir diretamente para o desenvolvimento social destes, por meio das artes”, aponta ela.

Comemoração

A circulação também celebra os 35 anos do Grupo de Teatro Pintando o 7, companhia fundada por Rosa Malagueta, que destaca a importância desse marco para sua trajetória. “Minha base é o teatro e sempre será. Embora esteja alcançando cada vez mais outros meios de produção e fruição, é no teatro que posso e tenho liberdade de expor minhas ideias e propostas enquanto artista. O Grupo Pintando o 7 sempre foi esse lugar de experimentação para mim, uma tela em branco onde posso expressar minhas sensações, de falar o que acho que precisa ser dito, e esse lugar passa sempre, desde o início, pelas infâncias. Então o Pintando o 7 sempre terá esse lugar pra mim, que me possibilita vivenciar outras experiências artísticas, principalmente de contato com os pequenos espectadores”, descreve a diretora.

Além do simbolismo histórico, a nova montagem traz um reencontro afetivo com os personagens e com o público. “A Dona Batata é interpretada pelo Wallace Abreu, que construiu brilhantemente essa personagem. Ela dá nome à peça mas na verdade é a vilã, a antagonista dessa história. Eu interpreto a Duda, que ao lado do Marquinhos (Branco Souza) recebem o ‘castigo’ de passar as férias indo à biblioteca. A Duda é muito especial pra mim, pois me rendeu meu primeiro prêmio como atriz no teatro. Isso foi um marco para a minha trajetória. Mas é um processo muito especial ainda, pois ela é uma criança de 9 anos de idade e sou uma mulher de mais de 50. Então o processo de redescoberta desse corpo jovem é um dos principais desafios nesse processo de remontagem. A peça é muito enérgica, com ações muito específicas, então estou trabalhando fisicamente para manter as características da Duda e para mantermos o espetáculo na íntegra como foi pensado há mais de uma década atrás”, reflete Rosa.

A direção de produção de Rafaela Guimarães coordena a logística de deslocamento e estrutura técnica da circulação. “Fazer teatro já é um desafio. Fazer teatro na Amazônia o desafio é dobrado, ainda mais numa atividade que engloba dez municípios num processo de produção quase simultâneo. É uma rede, uma teia, onde tudo precisa acontecer de forma coordenada, como foi pensada, para que não se quebre o todo. Nosso principal desafio são as questões geográficas. Vivemos num estado de dimensões continentais, então é um processo que difere muito por exemplo de uma produção no eixo Rio-São Paulo, onde as cidades são muito próximas umas das outras. Aqui, o tempo que levamos para nos deslocarmos de uma cidade pra outra é bem maior e isso influencia em nossa agenda”, destaca Malagueta.

O elenco é formado por Rosa Malagueta, Branco Souza, Cleciano Cardoso e Wallace Abreu, que reassumem seus papéis com entusiasmo e cumplicidade. “Com exceção do Cleciano, todos os outros estão desde o início do processo. Percebemos, nesse processo de remontagem, que o espetáculo, as cenas e os personagens seguem vivos dentro da gente, como se só estivessem adormecidos. Foi muito rápido reencontrar e reativar essa energia, pensando de maneira individual e coletiva. É um trabalho muito especial para nós enquanto grupo”, pondera Rosa.

As apresentações são voltadas ao público estudantil e trazem o compromisso com a inclusão. “Precisamos cada vez mais pensar num mundo acessível, igualitário, com possibilidades reais para todos. É importante levar esse recurso de acessibilidade para as escolas, principalmente pensando nas crianças e jovens que vão acessar o trabalho. Mesmo que estes não dependam do recurso disponível, sabemos que este tópico não passará aos olhos atentos e curiosos da juventude. A ideia é não só dispor do recurso, mas falar um pouco sobre o recurso e a importância da acessibilidade não só no contexto das artes. Pretendemos ainda ofertar uma breve vivência em LIBRAS antes ou ao término das apresentações”, completa ela.

Primeira etapa

29/10 – Manaus/Escola Municipal Jarlece da Conceição Zaranza (10h)

29/10 – Manaus/Escola Municipal Villa Lobos (14h)

31/10 – Careiro/Centro Educacional João Lobo (10h)

31/10 – Careiro/Escola Municipal Daniel Conrado (10h)

03/11 – Iranduba/Escola Municipal Creuza Abess Farah (10h)

03/11 – Iranduba/Escola Noemi Santos Pereira (14h)

05/11 – Rio Preto da Eva/Escola Municipal Gilberto Mestrinho (10h)

05/11 – Rio Preto da Eva/Escola Municipal Menino Jesus (14h)

07/11 – Pres. Figueiredo/Escola Municipal Infantil Antônio José Vieira (10h)

07/11 – Pres. Figueiredo/Escola CETI – Maria Eva dos Santos (14h)

Segunda etapa

10/11 – Itacoatiara/Escola Municipal Maria Nira Guimarães (10h)

10/11 – Itacoatiara/Escola Municipal Jamel Amed (15h)

11/11 – Silves/Escola Municipal Alda Amazonas Martins (10h)

11/11 – Silves/Escola Estadual Humberto Alencar Castelo Branco (16h)

12/11 – Itapiranga/ Escola Estadual Quitó Tatikawa (10h)

12/11 – Itapiranga/Escola Estadual Teresa dos Santos (14h)

Terceira etapa

17/11 – Novo Airão/Escola Municipal Raimundo Nonato Teixeira (10h)

17/11 – Novo Airão/Escola Estadual de Tempo Integral Joaquim de Paula (14h)

18/11 – Manacapuru/Escola Estadual Carlos Espinho (10h)

18/11 – Manacapuru/Escola Estadual André Vidal Araújo (14h)

Ficha técnica

Direção e Dramaturgia: Rosa Malagueta
Direção de Produção: Rafaela Guimarães

Intérprete de Libras: Heberton Pinheiro
Elenco do espetáculo: Rosa Malagueta, Branco Souza, Cleciano Cardoso e Wallace Abreu
Realização: Rosa Malagueta Produções
Apoio: Centro de Artes Integradas do Amazonas (CAIA) e Cacique Produções

Créditos das fotos

Hamyle Nobre


Informações

(92) 98166-5823 – Assessoria de imprensa

Você pode gostar também

Governo diz que extinção de reserva na Amazônia não afeta preservação ambiental

Livia Almeida

Morcegos ajudam na manutenção dos ecossistemas, mas podem estar ameaçados com avanço do desmatamento na BR-319, aponta especialista

Livia Almeida

Sábado e Domingo do Mastro tem Ciclo do Marabaixo no Laguinho e Favela

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.