Pop Rua Jud Amapá alfabetiza e certifica pessoas em situação de rua

Um momento de emoção, celebração, orgulho e recompensa pelo esforço e dedicação. Assim foi a manhã desta sexta-feira (24), no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc Norte), durante a cerimônia de entrega de 10 certificados aos participantes da “Oficina de Leitura e Escrita com Produção de Texto”, voltada às pessoas em situação de rua.

De acordo com o coordenador nacional do programa Pop Rua Jud, juiz Marconi Pimenta, “a partir do conhecimento e da boa informação é que a gente profissionaliza e abre horizontes para essas pessoas se sentirem seres humanos de verdade, que até então, por conta da invisibilidade, eram consideradas pessoas das praças e das construções abandonadas. Agora, elas levam para casa um diploma que simboliza o desejo de retomar suas vidas, conquistar seus direitos e suas garantias fundamentais”, pontuou o magistrado.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap), teve início em 26 de setembro e contou com a instrutoria da professora Guajarina Camarão.

“Trazemos para essa população aquilo que temos na nossa instituição, que é conhecimento. Oferecer saber a uma população muitas vezes invisível é dotá-la de empoderamento. É isso que fazemos agora: damos a habilidade de ler e escrever“, ressaltou a professora Guajarina Camarão.

Para o coordenador estadual do movimento de pessoas em situação de rua, Marinaldo dos Santos, “a ação fortalece não só a inclusão social e a cidadania, mas também o acesso à educação, porque muitos que participaram do curso não sabiam ler nem escrever. Dos 10 participantes, cinco já saíram das ruas e tentam voltar à sala de aula para dar continuidade aos estudos“, destacou.

A cerimônia teve a presença do professor e diretor da Faculdade Nacional de Direito e da Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Alberto Bolonha.

“O primeiro princípio para uma verdadeira cidadania é o conhecimento, e o que vi aqui no Amapá me impressionou. Este talvez seja um projeto pioneiro no Brasil, uma atitude que gostaria muito de ver no Rio de Janeiro. Estou orgulhoso e sensibilizado com o momento da entrega desses certificados. Parabéns ao programa Pop Rua Jud Amapá“, sublinhou o professor.

Mais sobre o Pop Rua Jud Amapá

Inspirado pela Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o programa foi criado para aproximar o Judiciário de cidadãos em situação de rua, promover inclusão social e garantir acesso a direitos básicos.

Entre as ações realizadas estão:

Buscas ativas para cadastramento de pessoas em situação de rua; Oferta de serviços de cidadania, como emissão de documentos; Acesso à prestação jurisdicional de forma célere e humanizada; Encaminhamento de demandas para instituições públicas competentes e Capacitação profissional.

Reconhecimento nacional

A força do Pop Rua Jud Amapá já recebeu reconhecimento em todo o Brasil. Em poucos anos, o programa conquistou importantes premiações:

2023 – Prêmio Innovare, categoria “Tribunal”;

2024 – 1º lugar no Prêmio CNJ de Boas Práticas, com o projeto “Sexta Restaurativa Pop Rua Jud”, e menção honrosa pelo “Cejusc Pop Rua Jud”;

2025 – 2º Prêmio de Responsabilidade Social do CNJ, com o projeto “Pop Rua Jud: Mãos ao Trabalho”, que incentiva a reinserção profissional de pessoas em situação de rua.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: José Menezes

Fotos: Ana Júlia Pontes

Curtir isso: Curtir Carregando...