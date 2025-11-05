quarta-feira, novembro 5, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEmpreendedorismo

Empreendedora de Santana conquista segundo lugar nacional no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Livia Almeida

Dona de confeitaria é destaque nacional na categoria Microempreendedora Individual e leva o nome do município de Santana e do estado do Amapá ao pódio do empreendedorismo feminino

Luiza Maciel

A confeiteira Tainara Machado, de Santana, conquistou o segundo lugar nacional na categoria Microempreendedora Individual (MEI), do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025. Proprietária da confeitaria Tatá Cakes, Tainara representou o Amapá após vencer as etapas estadual e regional da premiação, que reconhece mulheres empreendedoras que transformam desafios em oportunidades e inspiram outras com as próprias trajetórias.

Segundo Tainara Machado, essa conquista representa muito mais que um troféu, representa a certeza de que o Amapá tem mulheres com histórias incríveis que precisam ser contadas e conhecidas.

“É a certeza de que empreender pode ser a solução para a realização de muitos sonhos. Não é fácil conciliar as múltiplas funções que uma mulher tem, mas saber que com determinação, coragem e muita fé podemos sim, dar o nosso melhor, e alcançar nossos sonhos e principalmente inspirar outras mulheres”, disse a empresária, Tainara Machado.

A história de Tainara, começou de forma modesta, com preparo de bolos e doces em casa, com atendimento aos amigos e vizinhos.

Com o apoio do Sebrae no Amapá, Tainara, formalizou o negócio, investiu em capacitação e gestão, e hoje comanda uma confeitaria reconhecida pela qualidade e inovação nos produtos. O sucesso da Tatá Cakes é resultado de muito esforço, criatividade e amor pelo que faz.

Prêmio

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, realizado anualmente desde 2004, celebra histórias de superação e liderança feminina em todo o país, nas categorias Microempreendedora Individual (MEI), Pequena Empresa e Produtora Rural.

Em 2025, as histórias de 35 finalistas foram selecionadas entre as 5.308 mil inscritas nesta edição, e Tainara Machado, ficou entre as melhores histórias do Brasil, levando o nome de Santana e do Amapá a um dos palcos mais importantes do empreendedorismo nacional.

A conquista da confeiteira reforça o protagonismo das mulheres empreendedoras do Amapá e mostra o impacto do trabalho do Sebrae no estado, que incentiva e capacita mulheres a transformarem os talentos em negócios sustentáveis.

A empresária Tainara, é hoje símbolo de inspiração para quem acredita que é possível crescer e conquistar o país sem sair da Amazônia.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Você pode gostar também

MPF apresenta projeto de alimentação regionalizada em escolas indígenas do Amapá e norte do Pará

Chico Terra

Prefeitura de Macapá cancela programação cultural de aniversário da cidade

Chico Terra

Prefeitura de Macapá lança programa municipal de habitação durante fórum da construção civil

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.