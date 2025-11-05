Empreendedora de Santana conquista segundo lugar nacional no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Dona de confeitaria é destaque nacional na categoria Microempreendedora Individual e leva o nome do município de Santana e do estado do Amapá ao pódio do empreendedorismo feminino

Luiza Maciel

A confeiteira Tainara Machado, de Santana, conquistou o segundo lugar nacional na categoria Microempreendedora Individual (MEI), do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025. Proprietária da confeitaria Tatá Cakes, Tainara representou o Amapá após vencer as etapas estadual e regional da premiação, que reconhece mulheres empreendedoras que transformam desafios em oportunidades e inspiram outras com as próprias trajetórias.

Segundo Tainara Machado, essa conquista representa muito mais que um troféu, representa a certeza de que o Amapá tem mulheres com histórias incríveis que precisam ser contadas e conhecidas.

“É a certeza de que empreender pode ser a solução para a realização de muitos sonhos. Não é fácil conciliar as múltiplas funções que uma mulher tem, mas saber que com determinação, coragem e muita fé podemos sim, dar o nosso melhor, e alcançar nossos sonhos e principalmente inspirar outras mulheres”, disse a empresária, Tainara Machado.

A história de Tainara, começou de forma modesta, com preparo de bolos e doces em casa, com atendimento aos amigos e vizinhos.

Com o apoio do Sebrae no Amapá, Tainara, formalizou o negócio, investiu em capacitação e gestão, e hoje comanda uma confeitaria reconhecida pela qualidade e inovação nos produtos. O sucesso da Tatá Cakes é resultado de muito esforço, criatividade e amor pelo que faz.

Prêmio

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, realizado anualmente desde 2004, celebra histórias de superação e liderança feminina em todo o país, nas categorias Microempreendedora Individual (MEI), Pequena Empresa e Produtora Rural.

Em 2025, as histórias de 35 finalistas foram selecionadas entre as 5.308 mil inscritas nesta edição, e Tainara Machado, ficou entre as melhores histórias do Brasil, levando o nome de Santana e do Amapá a um dos palcos mais importantes do empreendedorismo nacional.

A conquista da confeiteira reforça o protagonismo das mulheres empreendedoras do Amapá e mostra o impacto do trabalho do Sebrae no estado, que incentiva e capacita mulheres a transformarem os talentos em negócios sustentáveis.

A empresária Tainara, é hoje símbolo de inspiração para quem acredita que é possível crescer e conquistar o país sem sair da Amazônia.

Serviço:

Sebrae no Amapá

